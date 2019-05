Nun geht es wieder los mit den geführten Schluchtenwanderungen in der Ferienregion Löffingen. Immer mittwochs geht es mit den Wanderführern entweder in die Wutach- oder in die Gauchachschlucht. Egal ob in den größeren „Grand Canyon des Schwarzwalds„, oder in die kleine wildromantische Schwesterschlucht – beide Schluchten sind wahre Naturerlebnisse, zumal die Wanderführer noch einiges zur Geschichte oder Botanik zu berichten wissen. Die Wanderungen eignen sich für Einheimische und Feriengäste gleichermaßen.

Wutachschlucht: Diese abenteuerliche Wanderung führt von der Schattenmühle nach Bad Boll. Das ehemalige Kurbad hat eine interessante Geschichte zu bieten, die heute leider nur noch eine Infotafel erzählt. Weiter geht es zum Tannegger Wasserfall bis zur Felsengalerie und weiter zur Schurhammerhütte, hier wird eine Rast eingelegt. Danach geht es hinauf nach Bachheim. Dort besteht die Möglichkeit, im Kiosk einzukehren bis der Bus um 16.54 Uhr am ehemaligen Gasthaus Hirschen wieder nach Löffingen zurückfährt. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr am Bahnhof Löffingen, Rückkehr um 17.30 Uhr, die Strecke umfasste zwölf Kilometer, die Laufzeit beträgt vier Stunden. Termine für die Wutachschluchtwanderung sind: 22. Mai, 5. und 19. Juni, 3., 17. und 31. Juli, 14. und 28. August, 11. und 25. September und 9. Oktober.

Mit dem Bus geht es nach Bachheim und von hier führt der Weg von der Drei-Schluchten-Halle hinunter in die Wutachschlucht bis zum Kanadiersteg. Es geht entlang der Gauchach bis nach Unadingen. Von dort geht es mit dem Bus zum Ausgangspunkt Bahnhof Löffingen zurück. Treffpunkt 11 Uhr am Bahnhof, Rückkehr 17 Uhr, die Strecke ist zwölf Kilometer lang , die Gehzeit vier Stunden. Termine sind 15. und 29. Mai, 12. und 26. Juni, 10. und 24. Juli, 7. und 21. August, 4. und 18. September, 2. und 16. Oktober. Anmeldungen: Die Wanderungen erfordern gute Kondition, festes Schuhwerk, Rucksackverpflegung und sind für Kinder ab acht Jahren geeignet. Die Kosten belaufen sich pro Person auf fünf Euro, Kinder bis elf Jahre sind frei. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 10 Uhr am Veranstaltungstag in allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald, unter Telefon 07652/120 630 oder per E-Mail unter loeffingen@hochschwarzwald.de.