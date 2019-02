Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird ein Löffinger Bildband sein, der Fotos ab Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt. Rosemarie Hauser-Metzger hat die Fotos zusammengetragen.

"Löffingen im Lichtbild 1900 – 1950 Fotografien von Anton Rebholz" unter diesem Titel wird der imposante Bildband mit 230 Bildern herausgegeben werden. Es sind fotografische Impressionen, die der Löffinger Buchbindermeister und Fotograf Anton Rebholz der Nachwelt erhalten hat. Allerdings nicht wie wir sie heute kennen als Fotos, so informieren seine Enkelin Rosemarie Hauser-Metzger und deren Ehemann Dieter Metzger, die einen Einblick in die Entstehung dieses Bildbands im Gespräch mit dem SÜDKURIER gegeben haben. Es sind Fotoplatten (Glasplatten) von der Größe einer Postkarte, die die Enkelin von Anton Rebholz mit ihrem Ehemann aufgearbeitet hat.

Bildband ein unschätzbares Dokument

Bürgermeister Tobias Link und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke sind überglücklich, mit diesem Bildband den Blick in die wechselvolle Geschichte des Baarstädtchens für die Nachwelt zu erhalten. "Löffingen hat viel erlebt, die Bürger mussten mit so mancher Katastrophe und Not zurechtkommen und doch haben sie das Städtle immer wieder aufgebaut", so Tobias Link.

Vermächtnis des Großvaters

In die beruflichen Fußstapfen ihres Großvaters ist die Diplom-Ingenieurin (FH) Rosemarie Hauser-Metzger als Fotografin getreten. Anton Rebholz (1875-1946) war Buchbindermeister und Fotograf. Mit seiner Ehefrau Wilhelmine aus Unteralpen führte er in Löffingen ein Geschäft. Alte Fotos zeigen dies um 1910 in einem Teil des heutigen Brillengeschäfts Burghard. Über der Tür die Aufschrift "Bilder-Spiegel-Haussegen-Gebetsbücher-Rosenkränze-Andenken". Später war das Geschäft im ehemaligen Hechthaus und die älteren Bürger werden sich noch an das Geschäft im Gasthaus Löwen erinnern. Das Vermächtnis des Großvaters sind 400 dieser Fotoplatten in der Größe einer Postkarte, welche das Leben und die Menschen im Städtle zeigen.

Drei Jahre Recherche und Aufarbeitung

Zusammen mit ihrem Ehemann, einem Bautechniker, hat die Referentin an der Gewerbeschule Nürnberg über drei Jahre die Foto-Glasplatten teilweise vom Schimmel befreit. Alleine dieser Vorgang dauerte zwei Tage. Dann wurden die Bilder aufgearbeitet und mit Bleistift beschriftet. Doch nicht nur dies war eine große Schwierigkeit, sondern auch das Herausfinden, an welchem Ort in Löffingen die Bilder entstanden sind. Zahlreiche Recherchen bei Löffinger Urgesteinen wie Josefa Heiler, Emil Kopp und Berta Riegger waren notwendig, um die Standorte zu lokalisieren.

Erste Schritte der Fotografie

Damals hatte Anton Rebholz schon moderne Fotoapparate wie Voigtländer und Rolleiflex, Marken, die heute noch bekannt sind. Die Belichtungszeiten sind kaum mehr mit heute zu vergleich, "bis zu zehnmal länger als heute", informiert die Fotografin. Dadurch entstanden oft "verzerrte Grimassen". Auch die Entwicklung hatte ihre Besonderheit, nicht nur die Chemikalien, sondern es bedurfte auch einer völligen Dunkelheit, um die Glasplatten nicht zu belichten.

