Der 29. Juni, egal auf welchen Wochentag er fällt, ist in Bachheim immer ein Feiertag. Hier wird das Patrozinium und das Nudelfest gefeiert, ein Fest, das weit über die Grenzen der Region Löffingen hinaus bekannt ist. Dabei ist es eigentlich nur einem Missgeschick einer Hausfrau zu verdanken, dass der 366-Seelen-Ort Bachheim mit seiner leckeren Nudelsuppe Schlagzeilen macht. Dieses Jahr fällt der Feiertag auf einen Samstag.

Das Fest

Bachheim ist zwar der kleinste Ortsteil der Gesamtgemeinde Löffingen, doch der Bekanntheitsgrad geht weit über die Heimatgrenzen hinaus. Neben den Pfingstwandertagen lockt das „Nudelfescht“ (Patrozinium Peter und Paul), welches am 29. Juni viele Besucher in den kleinen Ort zieht. Wer kann, nimmt frei, um beim Kirchen- und Nudelfest mit dabei zu sein. So haben auch die Schüler schulfrei. (pb)