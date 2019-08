Aus dem großen erfolgreichen Verein SKC 85 Löffingen ist nur noch die 1. Herrenmannschaft übrig geblieben, welche den Kegelsport im Baarstädtchen „hoch hält“. Die Schließung der Kegelbahn hatte dazu geführt, dass die Damen sich ganz vom aktiven Kegelsport zurückzogen und aus den drei Herrenmannschaften gerade noch eine übrig blieb.

Diese konnten sich auch im 5. Jahr in der Bezirksliga B behaupten, wenn auch manchmal mit „haarsträubenden Ergebnissen“, so Sportwart Günter Heizmann. Den Klassenerhalt peilt man auch in dieser Saison wieder an. Acht Spieler – Günter Heizmann, Karl-Heinz Strobel, Martin Heizmann, Alexander Münzer, Matthias Fetz, Florian Schwanz, Marcel Bröde und Gerold Bächle – kamen zum Einsatz.

Insgeheim hatte man auch gehofft, dass sich Spieler dem SKC 85 anschließen, wenn ihr eigener Club sich aufgelöst hat. Zum Beispiel vom KV Bachheim, welcher Kegler in seinen Reihen hat, die jederzeit höherklassig spielen könnten. Das größte Problem ist einfach, dass immer mehr Kegelbahnen in der Raumschaft den Sportkegelbereich eingestellt haben. Sportwart Günter Heizmann hat hier schon mehrfach Gespräche geführt, aber leider ohne Erfolg.

Gespräche mit anderen Vereinen

Nun hofft der SKC 85 auf neue Spieler. „Der Kader ist einfach zu klein und auch die Altersstruktur“, informierte Alexander Münzer. Auf jeden Fall werde Michael Rouxel als „Wiedereinsteiger“ mit von der Partie sein. „Es wird sehr schwer werden, der Nichtabstieg, den wir anpeilen müssen“, so der Vorsitzende. „Wir haben doch einige Spieler mit körperlichen Problemen, und die Liga hat gute neue Mannschaften“.

Immer weniger Kegelbahnen

Mit das größte Problem ist der Rückgang von aktiven Keglern, deren Grund immer wieder die fehlende Kegelbahn vor Ort ist. Dieser Zustand sei auch ein großes Minus für die Kameradschaft.

Viel versprochen hatte man sich auch mit dem neuen Kegelsystem mit nur noch 120 Kugeln, hier wird weniger Zeit benötigt.

Ehrung: Eine besondere Auszeichnung bekam Karl-Heinz Strobel der für 500 Punktspiele ausgezeichnet wurde. Karl-Heinz Strobel trat am 12. August 1988 dem SKC bei und ist heute eine wichtige Größe als langjähriger Kassier.

Neuwahlen: Bei den Neuwahlen wurde in ihren Ämtern einstimmig bestätigt: der Vorsitzende Alexander Münzer, Schriftführer und Sportwart Günter Heizmann und Beisitzer Martin Heizmann.