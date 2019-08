Noch im April sah es mit Blick auf die Zahnarztversorgung in Löffingen düster aus. Nach 25 Jahren hatte bekanntlich Wolfgang Pollocek die Praxis-Schließung angekündigt.

Doch nun wird bis Ende des Jahres im Haus Gwinner – in der ehemaligen Zahnarztpraxis von Wolfgang Pollocek – ein junges Zahnarztehepaar praktizieren. „Die Verträge sind unter Dach und Fach“, informiert Hausbesitzer Rudolf Gwinner. Auch die Verhandlungen mit den Handwerkern seien gelaufen, diese würden Ende August mit den Umbaumaßnahmen beginnen. Ab November werden Termine vergeben, so Gwinner. Den Namen der beiden Zahnärzte möchte er noch nicht nennen, da beide noch in einem Arbeitsverhältnis im Raum Villingen-Schwenningen stehen. Ob das Zahnarztehepaar, welches in Villingen-Schwenningen wohnt, nach Löffingen ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

Das Haus Gwinner hat Zahngeschichte geschrieben. Es war Paul Gwinner, der Vater von Heimatforscher Rudolf Gwinner, welcher der im Jahr 1928 als staatlich geprüfter Dentist von Oberndorf nach Löffingen zog und erstmals im alten Benzbau praktizierte. Gleichzeitig war Paul Gwinner auch als Schulzahnarzt von Löffingen, Rötenbach, Göschweiler, Reiselfingen, Bachheim, Unadingen, Dittishausen, Döggingen und Unterbränd tätig. 1942 heiratete Gwinner die Junglehrerin Emma Mößner. Mit ihr baute er 1949 an der Seppenhoferstraße das Haus und zog mit seiner Praxis dorthin. Im ersten Stock war die Praxis untergebracht, darüber wohnte die Familie Gwinner. 1954 bekam Gwinner nach zahlreichen Prüfungen und seiner langjährigen Tätigkeit die Berufsbezeichnung Zahnarzt anerkannt. 30 Jahre lang war Paul Gwinner als Zahnarzt tätig. 1979 fand er mit Rudolf Baderschneider einen Nachfolger. 1993 zog dieser in die neuen Räumlichkeiten an den Alenberg. Nur wenige Monate blieben die Praxisräume leer. 1994 eröffnete Wolfgang Pollocek hier an der Seppenhoferstraße 2 seine Praxis. Pollocek, der Zahnarzt und Zahntechniker, wohnt in Stegen und fuhr mit der Bahn täglich nach Löffingen. „Überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil“, sagte Pollocek über das Pendeln. Er hatte selbst zwei Jahre lang vergeblich nach einem Nachfolger gesucht. Deshalb hatten sich auch Rudolf Gwinner, Bürgermeister Tobias Link und Altbürgermeister Norbert Brugger in die Suche mit eingeschaltet. Der Grund warum die Suche so schwierig war, so Pollocek, sei das Vorziehen von Angestelltenverhältnissen: „Viele junge Kollegen scheuen sich, sich selbstständig zu machen“.