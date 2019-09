von Jutta Freudig

„Stadt-Land-spielt“ ist am Sonntag, 8.September, das Motto im Gerätehaus der Feuerwehr. Vom Spieleklassiker bis hin zu Neuheiten wird es hier alles geben, was das Spielerherz begehrt. Spiele für Kinder und die ganze Familie, für den In- und Outdoor-Bereich.

Spielfieber in 188 Städten

Dank fachkundiger Anleiter wird das Lesen der Regeln unnötig und die Gäste können auch mit den neusten Spielen sofort losgelegen. Bereits zum siebten Mal findet das Non-Profit Projekt „Stadt-Land-Spielt“ in 188 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt – in Löffingen feiert die Veranstaltung jedoch Premiere.

Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 1200. Geburtstag, das Spiel „6-nimmt!“ gibt es seit 25 Jahren und so treffen sich gleich zwei Jubilare. Beim Spielenachmittag wird das Jubiläumsspiel mit neuem Geburtstags-Design und neuen Sonderkarten dabei sein.

Minispiele dürfen mitgenommen werden

Ebenfalls im Gepäck haben die Veranstalter Minispiele, die am Ende mit nach Hause genommen werden können. Der Spielenachmittag findet von 16 bis 18 Uhr im Gerätehaus statt.