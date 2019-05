Das Wochenende steht in Löffingen unter dem Thema „Rettungskräfte – Blaulicht„. Das Areal um die Festhalle, Schulen, Dreifeldsporthalle, Kindergarten bis zum Skaterplatz wird am Sonntag, 19. Mai, in einen Blaulicht-Park verwandelt. Hautnah können die Besucher die Rettungskräfte erleben, bei realistischen Einsatzübungen, bei Vorträgen, bei der Kameradrohnenortung, bei den Rettungs- und Sprengstoffsuchhunden, bei den Einsatztauchern, bei der Reiterstaffel der Polizei bis hin zu einer Fahrzeugschau und Demonstrationen der einzelnen Rettungskräfte. Rund 400 Einsatzkräfte der Feuerwehren, DRK, Bergwacht, DLRG, BRH- und DRK-Rettungshundestaffel, THW, sowie die Landes- und Bundespolizei werden beim ersten Hochschwarzwälder Blaulichttag am Sonnrtag im Einsatz sein. Von 12 bis 17 Uhr werden bei Schauübungen Einblicke in das Aufgabenfeld der einzelnen Rettungsorganisationen geboten. Die Wertschätzung dieser geballten Ehrenamtsarbeit will der baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl mit seinem Besuch unterstreichen. Landrätin Dorothea Störr-Ritte hat die Schirmherrschaft übernommen.

Der Hochschwarzwälder Blaulichttags wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Um 11.30 Uhr wir es einen Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Löffinger Jugendfeuerwehr geben, um 12 Uhr ist ein Rundgang mit dem Innenminister geplant, bevor dieser mit den ehren- und hauptamtlichen Helfer der Organisationen zu einer Diskussionsrunde einlädt. Für die Besucher geht es Schlag auf Schlag mit interessanten Vorführungen, Aktionen, Informationen und Vorträgen bis 18 Uhr weiter.

Um 15.30 Uhr wird auf der Schaubühne vor der Festhalle ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person simuliert, dazu alle Abläufe der Sicherungs- und Rettungsmaßnahmen.

Großes Augenmerk hat man auf die Jugendlichen gelegt, die sich hier über die Rettungskräfte und deren Aufgabengebiet informieren können. Für sie gibt es zahlreiche Mitmachaktionen, dazu lockt ein großes Kinderprogramm. Bereits am Samstag, 18. Mai, lockt um 20 Uhr ein musikalischer Leckerbissen. Das Bundespolizeiorchester München unter Leitung des mehrfach ausgezeichneten Chefdirigenten Jos Zegers wird zum Benefizkonzert in die Festhalle einladen.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts und des Blaulichttags geht an den Bundesverband Kinderhospiz in Lenzkirch und Kinderhospiz Kuckucksnest in Titisee-Neustadt.