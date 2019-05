"Malerei trifft Skulptur" so könnte man die Gemeinschaftsausstellung des Künstlerpaars aus Dachsberg, Mechthild Ehmann und Conrad Schierenberg, bezeichnen. Das Paar stellt ab Sonntag, 5. Mai, in der Städtischen Galerie in Löffingen seine Exponate aus. Die beiden Künstler sind keine Unbekannten in Löffingen und zählen zu den Großen in der Kunstszene.

Mechthild Ehmann absolvierte zunächst eine Steinmetzlehre an der Münsterbauhütte in Schwäbisch Gmünd, es schloss sich das Studium der Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart an. Seit 1994 lebt sie mit ihrem Ehemann, dem Maler und Schriftsteller Conrad Schierenberg und den drei Kindern im Schwarzwald. Ursprünglich widmete sich die Künstlerin ganz der gegenständlichen Kunst, doch sie entwickelte seit 1997 in ihren Stein-Skulpturen eine neue abstrakte Formensprache, die Sinnlichkeit und Strenge verbinden. Seit 2013 hat Ehmann auch das neue Material Glas für sich entdeckt. Ihre Werke bestechen durch harmonische Ausgewogenheit und Ästhetik.

Malerei und Dichtung sind die Werke und das Leben von Conrad Schierenberg. Der 81-jährige Künstler verbrachte seine Jugend in Menzenschwand und verdiente sich in jungen Jahren seinen Lebensunterhalt als Stallknecht, Holzfäller oder Hilfsarbeiter. Er floh nach Paris, um dort im Atelier eines Freundes das Malen zu lernen. Seine künstlerische Begabung führte ihn viele Jahre als erfolgreicher Künstler nach London. 1972 kehrte er in seine Heimat zurück und widmete sich ganz der Malerei, Lyrik und Prosa. Schierenberg malt in der ihm eigenen erdig-pastosen Art hauptsächlich Stillleben und Landschaften, eigenartig verfremdete Menschenbildnisse und macht auch gelegentliche Ausflüge in die Abstraktion, so auf seiner Homepage zu lesen. Beide Künstler erhielten für ihre Arbeiten zahlreichen Auszeichnungen.

Nun präsentieren sich Mechthild Ehmann und Conrad Schierenberg ab kommenden Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr in der Städtischen Galerie. Bis Sonntag, 19. Mai, wird die Ausstellung zu sehen sein. Sie endet mit einer heiteren Finissage um 17 Uhr.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag- und Feiertag von 11 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr. Samstag und Mittwochnachmittag bleibt die Ausstellung geschlossen.