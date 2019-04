Die Dittishauser Landfrauen lade zum Oster-Basar ins Haus des Gastes ein. Zehn Aussteller, die österliches Flair und Handwerkskunst anbieten, sind dabei. Der fünfte Dittishauser Oster-Basar öffnet am kommenden Sonntag, 7. April, von 13 Uhr bis 18 Uhr.

Landfrauen

Im Jahr 1956 wurden die Landfrauen Dittishausen aus der Taufe gehoben. Die "Seelen des Dorfs" haben ein vielfältiges Jahresprogramm zusammengestellt, um jede Altersgruppe anzusprechen. Als nächster Termin ist am 21. Mai der Vortrag "Regeln und Grenzen für Kinder und Enkelkinder" mit Familientherapeut Bernd Thormann vorgesehen. Die Damen beteiligen sich am Leiterwagenfest, fahren im Juli zur Gewächshausführung auf den Pulzhof, laden am 12. Juli zum Landfrauenhock ins Freibad ein, bevor es nach den Ferien mit dem Herbstprogramm weiter geht. (pb)