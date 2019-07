Als gefragte Festadresse hat sich erneut das Dreschschuppenfest in Seppenhofen präsentiert. Nicht nur viel Urlauber genossen das urige Dreschschuppenfest, das an beiden Tagen gut besucht war, sondern auch zahlreiche Gäste aus dem Löffinger Ösch. Die 60 Helfer der Seppenhofer Landfrauen und Feuerwehr boten wieder alles auf, was das Herz begehrt. Die Feuerwehrmänner grillten Schnitzel, die Landfrauen hatten unter Silvia Stratz 100 Portionen Grünkernküchle mit Kräuterdip hergestellt. Joshua Krause aus Seppenhofen hatte seine Mega-Kaffeemaschine mitgebracht, um zu den rund 50 selbstgebackenen Kuchen und Torten Kaffeespezialitäten zu servieren.

Der Dreschschuppenfest ist bekannt durch das gute Essen, das tolle Ambiente und auch die Musikbeiträge. So eröffneten die Brennhisli Musikantä das zweitägige Fest, die Schierefeschd Musik sorgte für das Frühschoppenkonzert und das Klingelbeitel-Echo für den musikalischen Ausklang. Auch an die Kinder wurde gedacht. So gehörte den Kindern des Kindergarten zur Eröffnung die Bühne, welche mit Vorführungen für viel Applaus sorgten. Vor dem Zelt war ein Kinderspielplatz eingerichtet, sodass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kamen.

Die Vorsitzenden der Landfrauen, Judith Oschwald und Gaby Günter informierten, dass es bereits am Mittwoch vor dem Fest losgehe mit geballter Männerkraft der Feuerwehr, gelte es doch, den ganzen Schuppen auszuräumen, ihn von Spinnen zu befreien und den Dreck wegzufegen. Dann sind vor allem die Damen an der Reihe aus dem Dreschschuppen eine urig-gemütliche Scheune zu gestalten.

Gaby Günter hatte wie immer ihre Geranien von Zuhause mitgebracht, Judith Oschwald die gesammelten Ähren auf die Heugabeln an den Wänden gesteckt und die ganze Crew Tische aufgestellt und diese geschmückt, die Küche auf Vordermann gebracht, die Kuchentheke, Bar und Weizen-Bierstand eingerichtet, bis am Samstag der Starschuss fiel.