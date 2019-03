Mit individuellen Beratungen, dazu verschiedene Kursangebote, sollen Löffinger Familien oder junge Leute bei Familienkrisen, Schulstress oder sonstigen Problemen unterstützt werden. Mussten die Betroffenen bisher Fachkompetenz in Titisee-Neustadt holen, so gibt es nun auch eine neu eingerichtete psychologische Beratungsstelle in Löffingen gegenüber dem Jugendraum im Gebäude der Festhalle. Eberhard Leicher vom Caritasverband Breisgau Hochschwarzwald wird regelmäßig montagnachmittags zur Beratung zur Verfügung stehen. Seit geraumer Zeit gibt es eine offene Sprechstunde, die gut angenommen wurde. In Zukunft wird der 61-jährige Diplom Pädagoge, der seit 27 Jahren in der Beratungsstelle des Caritasverbandes Hochschwarzwald tätig ist, Eltern, Kinder und Jugendliche bei ihren Problemen beistehen. Neben der offenen Sprechstunde jeden Montagnachmittag von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr schließen sich ab 14.30 Uhr die Terminvereinbarungen an. Die offene Sprechstunde ist auch für interessierte Lehrer und Erzieher gedacht.

"Wir sind sehr froh über diese Erziehungs- und Präventionsberatung vor Ort", informiert Bürgermeister Tobias Link. Der Gemeinderat habe dieses Angebot wohlwollend aufgenommen, welches die Stadt unterstützt, nun hofft er auch, dass Eltern, Kinder und Jugendlichen, diese Angebot annehmen. Dass in Löffingen Bedarf bestehe, sei bekannt und die Stadt setze hier vor allem auf Prävention.

Seit geraumer Zeit ist Johannes Linnenschmidt-Heidt einmal monatlich in der Grundschule Löffingen anzutreffen. Neben diesen drei Diplom Pädagogen, die bei Bedarf die Beratungsstunden erweitern möchten, ist auch an eine Kooperation mit Schulen, Kindergärten, Gemeinde, Pfarrgemeinde, Vereinen, Polizei, Schulsozialarbeiter und weitere soziale Dienste gedacht. "Die Beratungsangebote sind kostenfrei", so Eberhard Leicher.

Die Idee, in Löffingen eine solche Beratungsstelle einzurichten, wurde im November 2017 angeregt und erste Kontakte zwischen der Schulsozialarbeiterin Steffi Gutenkunst und dem Caritasverband geknüpft. Im Arbeitskreis Kinder und Familie mit allen Fachkräften wurde das Paket geschnürt, welches im Februar in die Planungsphase mit der offenen Sprechstunde ging. "Die Beratungsstelle vor Ort ist sehr wichtig, da der Transport nach Neustadt nicht einfach ist", so Gutenkunst. Nicht nur sie, sondern auch Bürgermeister Link untermauerten die Schweigepflicht dieser Beratungsstellen.