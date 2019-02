Bachheim ist nun mit einem öffentlichen Hotspot versorgt, der sich im Bereich des Rathauses befindet. Eine entsprechende Kennzeichnung an der Bushaltestelle soll vor allem den Touristen und Wanderern diese Möglichkeit aufzeigen, drahtlos und kostenlos ins Internet zu kommen. Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informierte der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Kuttruff über den Funkmast, der in Gündelwangen in Betrieb genommen wurde. Auch Ortsvorsteherin Petra Kramer unterstrich die Bedeutung dieses Hotspots kürzlich bei den Landfrauen. "Wir müssen uns weiterhin für eine besser Lösung in Bachheim einsetzen". Nach Löffingen und Göschweiler hat nun auch Bachheim einen WLAN-Hotspot.

Ein Ärgernis ist die vermehrte Schutt- und Alteisenabladung in der Kiesgrube. Dies werde in Zukunft nicht mehr geduldet, so Jürgen Kuttruff. Er wies darauf hin, dass die Feuerwehr Alteisen sammle, auch in größeren Mengen. Diese größeren Mengen können angemeldet werden, die dann von der Feuerwehr im Schuppen eingelagert werden, kleinere Mengen sollten bis zur offiziellen Sammlung zu Hause deponiert werden, so der Appell des Ortschaftsrats.

Intensiv befasst sich der Ortschaftsrat mit den Ortschaftsrats- und Gemeinderatswahlen. Die Kandidatensuche sei schwierig, zumal ein paar Ortschaftsräte nicht mehr antreten möchten. "Derzeit sieht es so aus, dass lediglich Marlene Scherer und ich uns der Wahl stellen, bedauerlicherweise haben Jürgen Kuttruff, Detlef Faller und Bernhard Stürmer noch keine Zusage für eine weitere Wahlperiode ausgesprochen", hatte Petra Kramer bei den Landfrauen informiert. Ihr Appell geht deshalb an alle Bachheimer Bürger, sich der Wahl zu stellen.

"Wir brauchen eine gute Mischung zwischen Frauen und Männern, verschiedenen Berufen und auch Alter", so der Appell. Die Neuerung, auf einer Liste anzutreten, werde man in Bachheim annehmen. Auf der Liste können bis zu zwölf Kandidaten aufgeführt werden. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, dass sich mehrere Familienmitglieder nicht nur zur Wahl stellen können, sondern auch in ein Gremium aufgenommen werden. Dies war bisher nicht der Fall und schon mehrfach musste bei den Wahlen sich das eine oder andere Familienmitglied für oder gegen die kommunalpolitische Aufgabe entscheiden. Der Abgabetermin der Liste ist am 28. März.