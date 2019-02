Der Löffinger Hexenball, der Narren vom Bodensee bis ins Allgäu, von der Schweiz bis nach Frankreich anlockt, steigt am Samstag, 2. März. Die mittlerweile 57. Auflage beginnt um 20 Uhr in der Festhalle.

"Der Hexenball ist Kult", erklärt Hexenchef Jörg Ganter, der mit seinen Hexen schon längst in der heißen Aufbauphase ist, gilt es doch die Löffinger Festhalle in einen Hexenkessel zu verwandeln. Die Rutschbahn führt wieder von der Empore in den Saal, aufgebaut sind mehrere Hexenstationen, an denen es vom Hexenbrot bis Hähnchen, von "Grinäe Hexe" bis zum Mineralwasser alles gibt. Musikalisch geht es Schlag auf Schlag mit den Piccolos und der Zunftmusik. Der Kartenverkauf an der Abendkasse ist auf maximal fünf Karten beschränkt. Großen Wert, so Hexenchef Jörg Ganter, lege man auf den Jugendschutz. "Unter 18 Jahren gibt es keinen Einlass", sagt die oberste Löffinger Hexe.

Bedauerlicherweise habe sich die Feuerwehr vom Katerfrühstück zurückgezogen. Für viele Narren war das Feuerwehrgerätehaus nach dem Hexenball ein wichtiger Anlaufpunkt, bevor es dann nach Hause geht. Doch die Spätheimkehrer brauchen nicht auf das Katerfrühstück zu verzichten, dieses gibt es erstmals im Küferstüble. "Es gibt vom Rollmops bis zum Käsewecken alles wie bisher", erklärt Ulrike Heinlein-Droste vom Küferstüble. Ab 19 Uhr ist es offen, bestätigt auch Wirt Kai Link, hier könnten die Gäste schon mal vorglühen, bevor es in die Festhalle geht. "Wir wurden vom Narrenchef Sven Seidel angesprochen, ob wir in die Bresche springen können", sagt Link.