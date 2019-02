Den regenerativen Wertstoff Holz und die große Bedeutung des Holzsektors in der Region in den Blickpunkt der Bevölkerung zu stellen, ist das große Ziel der Holzkette Schwarzwald. Dabei werden das Thema Holz und Wald auf vielfältiger Art und Weise beleuchtet, was vor allem bei den Holztagen nur allzu deutlich wird. In Löffingen zog die Holzkette jetzt ihre Jahresbilanz.

Bilanz: Die Holztage 2018 in St. Märgen waren laut Vorsitzendem Peter Bläsi und Kassierer Adalbert Kaiser ein zwar wirtschaftlich nicht so erfreuliches Ergebnis, dafür konnte man durch eine imposante Ausstellung und interessante Vorträge punkten. "Bedauerlicherweise blieb am Ende ein ordentliches Minus von 11 447 Euro, bedingt durch weniger Aussteller, weniger Sponsorengelder, dafür mehr Ausgaben, etwa durch die geforderte Verkehrssicherheit", so Kaiser.

