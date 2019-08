Das Baarstädtchen Löffingen feiert ein ganzes Jahr lang seine erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren. Nach den beiden Open-Air-Konzerten und dem Bürgerfest mit Zapfenstreich steht nun schon der nächste Höhepunkt an, der historische Mittelaltermarkt vom 31. August bis zum 1. September am Bittenbachgelände.

Das Programm

Zum historischen Mittelaltermarkt lädt die Stadt Löffingen am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, ein. Über 50 Aussteller werden das Bittenbachgelände in die Welt von damals versetzen. Beginn ist am Samstag um 11.30 Uhr mit Musik und Gauklervorführungen auf der Bühne. Es jagt ein Höhepunkt den anderen, um 14 Uhr beginnt der Festumzug, bevor es mit Vorführungen weitergeht. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit den Akteuren auf der Bühne, den Turnierrittern und der Begrüßung durch den Herold. Bis zum Abschlussspektakel reiht sich auch hier ein Höhepunkt an den anderen.