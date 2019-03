Die Zunftstube ist heute in Löffingen nicht mehr wegzudenken. Es ist nicht nur ein Ort der Narren und des Fastnachtsbrauchtums, sondern auch eine Begegnungsstätte. Am Sonntag wurde das 25-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Es ist der Ort, der die Fastnacht lebendig erhält auch durch die zahlreichen Leihgaben der Familien Hofmeier-Geisinger-Limb und Rudolf Gwinner.

Seit 16 Jahren kümmert sich mit großem Engagement Thomas Sawetzki mit Ehefrau Yvonne um die Belange der Zunftstube. "Der Törliwirt hat die Zunftstube mit Leben erfüllt und kümmert sich wie sein eigenes Zuhause um sie", informierte Hexenchef Jörg Ganter beim Empfang.

Die Löffinger Narren hatten am Sonntag in den Saal der Tourist-Information eingeladen, um dort zusammen mit den vielen Gästen, es kamen über einhundert, den Ehrennarrenräten, Ehrenhexen und dem damaligen Narrenrat und 5er-Hexenausschuss gemeinsam den 25-jährigen Geburtstag zu feiern. "Wir sind stolz auf unsere Zunftstube und auf die Menschen, welche dieses Kleinod geschaffen haben", sagte Narrenvater Sven Seidel. Hexenchef Jörg Ganter erinnerte an die Anfänge und die nicht leichte Zeit für die Narren, eigene Räumlichkeiten zu finden. Bereits 1979, nach dem 90-jährigen Bestehen der Laternenbrüder, gab es etliche Gastgeschenke, die aus Platzgründen an verschiedene Orte verteilt wurden.

Noch größer wurde die Raumnot zum 100-Jährigen der Laternenbrüder 1989. Verschärft wurde die Situation, als die Hexen zu diesem Zeitpunkt die Kleiderkammer im Ökonomiegebäude der Familie Benitz aufgeben mussten. So trafen sich die Laternenbrüder und Hexen, um gemeinsam nach einer Lösung zu finden. Der damalige Narrenvater Jupp Hoitz sprach beim ehemaligen Bürgermeister Dieter Mellert vor mit der Bitte um Räumlichkeiten für die Löffinger Narren. Die Suche nach einem geeigneten Objekt dauerte zwei Jahre. Zunächst wurde der frühere Friseursalon Studer im Stadtbau und die unteren Räume im Gasthaus Sonne vorgeschlagen. Doch die Lösung war das Maienländer Tor, nachdem dort eine Wohnung frei wurde.

Unter Narrenvater Jupp Hoitz und Hexenchef Franz Hofmeier bauten 100 Vereinsmitglieder die Wohnung zu Ausstellungsräumen und zu einer gemütlichen Zunftstube um, so Jörg Ganter. Nach zwei Jahren Bauzeit und rund 1500 freiwillig geleistete Stunden wurden am 4. und 5. September 1993 die Zunftstube eingeweiht.

In den 25 Jahren gab es nur drei Hauptverantwortliche (Törlewirte), welche sich um die Zunftstube kümmerten. 1993 bis 1994 übernahm diese Aufgabe Günter Pfeifer. Von 1994 bis 2003 war es Severin Kirner und seither ist es Thomas Sawetzki.

"Wir danken den mutigen und engagierten Narren von damals, die für uns dieses Zunftstube geschaffen habt", so Jörg Ganter.