Bei der Idee, einen Osterbasar anzubieten, trafen die Dittishauser Landfrauen voll ins Schwarze. Dabei sind die Qualität, die große Auswahl und nicht zuletzt das gemütliche Einkaufen mit anschließendem Kaffee- und Kuchengenuss die Erfolgsgaranten. So sorgte das Team um Ilona Meister für eine große Auswahl am Kuchenbüfett, heuer standen 48 Kuchen und Torten zur Auswahl, aber auch durch unterschiedliche Anbieter. Lediglich die Dittishauser Vereine dürfen einer der zehn Plätze jedes Jahr nutzen, so die Weiler Kapelle, Imker Frank Bächle oder auch die Landfrauen selbst, welche auch hier mit gutem Beispiel vorangehen.

Die 13 Dittishauser Landfrauen kümmerten sich um den Verkauf von Selbstgemachten von A bis Z und die Bewirtung der Gäste im Café. Geschätzt von den Besuchern werden die jährlich wechselnden Anbieter, die aus der Region beim Osterbasar mitmachen. Der Stand von Rita Schuler aus Stegen-Eschbach ließ so manchen Besucher staunen, was man mit Zeitungspapier alles machen kann.

Dittishausen Wo in Dittishausen österliches Flair an zehn Ständen lockt Das könnte Sie auch interessieren

Neben der österlichen Deko und dem österlichen floralen Angebot, standen auch Kerzen, Schnuffeltücher, Schmuck, Socken, Klammersäckchen, Mützen, Stirnbänder, aber auch Holztafeln, Geschenkartikel, Honig, Schnaps, Likör, Marmelade, Dips und vieles mehr zum Verkauf an. Den fünften Osterbasar bereicherten die Landfrauen, Imker Frank Bächle, der Förderverein Weiler Kapelle, Sabrina Schübel (Gündelwangen), Evi Heer (Rötenbach), Rita Rombach (Stegen), Denis Köpfler (Lenzkirch) und Tanja Marelija und Sabrina Hennike aus Bonndorf.

Als Nächstes steht auf dem Programm der Landfrauen am 21. Mai der Vortrag "Regeln und Grenzen für Kinder und Enkelkinder". Hier hat der Vorstand den Familientherapeuten Bernd Thormann aus Lahr engagiert. Der Vortrag beginnt bereits um 18.30 Uhr im Gasthaus Rössle.