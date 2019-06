Was für ein Anblick in Dittishausen, da reihten sich Oldtimer an Oldtimer aneinander und ließen nicht nur die Herzen der Oldtimer-Fans höher schlagen. Wahre Schätze aus längst vergangenen Tagen, Auto, Motorräder oder Traktoren gab es am Sonntag zu sehen. Holger und Evi Göpfert hatten vor zwei Jahren die Idee, als zweites Highlight des Leiterwagenfestes Oldtimer zu präsentieren. Das Ehepaar, ebenso wie Sohn Eric, hat in in liebevoller Kleinarbeit so manchen Oldtimer wieder hergerichtet. Zusammen mit den Oldtimerfreunden wie Frank Bächle, Clemens Frei, Martin Zwiebel, Georg Novotny und Jules Berthoud und deren Familien präsentierten sie nun die „Creme de la Creme“ der Oldtimer. Da war etwa der rote Topolino von 1939, 13 PS, zu bewundern, gegenüber die US-Militärfahrzeuge von 1944 wie Dodge WC, daneben ein Jaguar XK von 1954 aus Aasen, ein Ford Mustang aus dem Jahr 1967, ein roter Porsche von 1964, oder der alte schwarze Mercedes aus dem Jahr 1951, der heute noch als Hochzeitsauto unterwegs ist.

„Wir sind eine große Oldtimer-Familie“, informiert Holger Göpfert, der echte Schätze aus seiner Garage geholt hat, um sie dem interessierten Publikum zu zeigen, etwa Prototypen wie den Sylvia Striker Clubmann MK 4 von 1973. Dieser rote Flitzer ist mehrfacher Sieger der englischen Rennserien. Das 280 PS-starke Rennauto hat eine Straßenzulassung und kann mit moderner Technik höhergeschraubt werden. Nicht weniger interessant ist der silbergraue, mit weißen Ledersitzen ausgerüstete Mercedes 220 SL aus dem Jahr 1959. Hiervon gebe es nur zwei Exemplare, das zweite stehe in Melbourne Australien. Auch Sohn Eric hat einen grünen Rennflitzer aus dem Jahr 1977. Mercedesfans konnten gleich zehn Mercedes-Oldtimer bewundern, wie ein Cabrio aus dem Jahr 1953 oder einen Mercedes SL von 1956. „Da stehen wahnsinnig Werte“, sagte Holger Göpfert, der sich über eine solche Vielfalt von Oldtimer freut.

Doch nicht nur Autos konnten die weit über 1000 Besucher bewundern, sondern auch Traktoren und Motorräder. So stand eine Zündapp aus dem Jahr 1935 aus Bad Dürrheim neben dem roten Roller aus dem Jahr 1958 aus Löffingen, ein Viertakter mit zehn PS. Ein echter Hingucker war auch die Zündapp K 500 aus dem Jahr 1935 mit Seitenwagen oder die Harley, die zum Verkauf anstand.

Die Traktorenfreunde kamen auch voll auf ihre Kosten. Kramer, Fahr oder Hanomag standen hier dicht an dicht.