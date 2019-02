Die Kultur muss gelebt werden und dies gilt auch für die Fastnacht und die Hansilisprüchle. Rudolf Nägele, Hausmeister und Löffinger Narr durch und durch, hatte die Idee, mit den Grundschülern Fastnachtssprüchle zu lernen. Fastnachtlich geschmückt ist der Eingangsbereich der Löffinger Grundschule. "Die Kinder haben die Girlanden und auch die Fastnachtsfiguren an den Fenstern selbst hergestellt", informiert Konrektorin Stefanie Meder. Im Blickpunkt ist die große Tafel mit Bildern der Löffinger Fasnet und natürlich mit Hansilisprüchle. "Jeden Tag kommt ein Neues dazu", erklärt Ideengeber, der 55-jährige Hausmeister und Industriemechniker Rudolf Nägele. Die Schüler kommen bereits um 7.30 Uhr in die Schule, Unterrichtsbeginn ist um 7.45 Uhr. Diese Wartezeit wird mit dem Lernen der Hansilisprüchle genutzt.

"Ich komme schon früher in die Schule", erklärt die neunjährige Frey Yaratici, welche das Hansilisprüchle "Lirum-larum Löffelstiel" schon perfekt beherrscht. Mit Feuereifer sind die Kinder dabei die Hansilisprüchle zu lernen, zumal Rudolf Nägele immer wieder "Guzele" zur Belohnung mit dabei hat. Die Neunjährigen Marlen Beck und Nils Trendle hängen geradezu an den Lippen der langjährigen Löffinger Hexe Rudolf, der gerade seine neuesten Sprüchle an der Tafel im Eingangsbereich vorträgt: "Luschtig isch die Fasenacht, wenn mei Muetter Kiachlä backt." Doch nicht nur vor Unterichtsbeginn sind die Schüler an der Tafel anzutreffen: "Wir kommen auch immer in der Pause", informiert der elfjährige Felix Fritsche. Sein Kollege Robin Wider ergänzt: "Mir gefällt die Aktion sehr gut. Die Sprüchle kann ich im Vororchester aufsagen". Die zehnjährige Leni Fuß kennt schon viele Hansilisprüchle und ist bei den Burgkeilern aktiv an Fastnacht mit dabei. Mancher Lehrer kommt mit seiner Klasse vorbei, um die neuesten Sprüchle zu sehen. Da gibt es allgemeine Hansilisprichle oder auch direkt Leffinger wie "Leffinger Maidli, wie macht mer denn d`r Chäs."

"Doch bei allen Hansilisprüchle darf der Leffinger Narremarsch nicht fehlen", informiert Rudolf Nägele. Den sollte man schon von Kindesbeinen an lernen und auch können.

"Nachhilfeunterricht in Sachen Löffinger Fastnachtskultur", können auch die Lehrer beim Hausmeister bekommen. "Nicht alle sind von hier und kennen unsere Bräuche", so Rudolf Nägele. Auch wenn Rektorin Saskia Bea an seine Hausmeistertüre klopft, um sich fit für die Entmachtung am Schmotzige Dunschdig zu machen, ist Rudolf Nägele eine fachkundiger Berater.