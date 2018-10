Der Name Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist auch in der heutigen Zeit präsent, von der Bank, Handel, bis zur Genossenschaft ist der Name des deutschen Sozialreformers bekannt. Nun wird Pfarrer Arno Krieg dem Gründer der genossenschaftlichen Bewegung und Namensgeber der Raiffeisenorganisation einen Vortrag widmen. Im Rahmen des Ökumenischen Bildungswerks findet die Vortragsabend am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindesaal statt.

"Wie bei Karl Marx jährt sich auch die Geburt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zum 200 Mal. Raiffeisen war eines von neun Kindern und wurde in die Hungerjahre 1818 hineingeboren. Sein Onkel war evangelischer Pfarrer, der ihn neben der Volksschule auch privat unterrichtete", informiert Pfarrer Arno Krieg. Raiffeisen wuchs in einem guten, wohlbehüteten und religiösen Elternhaus auf. Werte wie Fleiß und Sparsamkeit, aber auch die von der Mutter vermittelte Gottesfurcht, wurden schnell Teil seiner Persönlichkeit. "Hochschule oder den Besuch des Gymnasiums konnte die Familie nicht finanzieren", so der Pfarrer weiter.

Katastrophale Arbeits- und Lebensbedingungen, Hungersnöte – 1846 schneite es im Sommer – all das beschäftigten den Bürgermeister Raiffeisen. In Orientierung an die Apostelgeschichte hat er sich der Not seiner Zeit erfolgreich gestellt und eine Form gefunden in der menschlich, christlich und erfolgreich gewirtschaftet werden konnte. Dessen Erfindung war die Genossenschaftsbewegung, insbesondre im ländlichen Raum.

Diese bis heute nachhaltige Geschichte von Friedrich Wilhelm Raiffeisen geht der evangelische Pfarrer Arno Krieg auf den Grund. Derzeit gibt es in Deutschland 8000 Genossenschaften. Es sind die mitgliederstärksten Wirtschaftsorganisationsformen. Das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" findet heute bei vielen Mikrofinanzinstituten in Entwicklungsländern Anwendung.

