Der Name Gebert wird heute in Löffingen nur noch mit dem Gebertsaal verbunden. Kaum einer kennt Carl Gebert, der Löffingen durch seine großzügige Stiftung Kapital hinterließ. 1860 wurde Carl Gebert in Löffingen geboren, 1910 verstarb der bekannten Religionsphilosoph und scharfer Kritiker der katholischen Dogmenlehre in Meran.

Das ökumenische Bildungswerk Löffingen bat nun den Löffinger Heimatforscher Rudolf Gwinner, die heute in Vergessenheit geratene Löffinger Persönlichkeit der Bevölkerung vorzustellen. Das Portrait des Schwarzwald-Philosophen hängt im Heimatmuseum, Geberts Urgroßnichte Christel Wehrle hatte dieses Bild als Leihgabe vor Jahren der Stadt übergeben.

Carl Gebert war nicht nur ein Sohn des Baarstädtchens, er wuchs im früheren Gasthaus "Zum Rothans" später "Gebert" heute "Hexenschopf" auf. Der Löffinger studierte Philosophie in Straßburg und München, war aber Zeit seines Lebens durch sein Asthmaleiden eingeschränkt. Carl Gebert wurde nicht nur in Löffingen verkannt, auch in der Fachwelt wurde er als "philosophierender Reformtheologe" oder "katholischer Kantianer" bezeichnet, hat Rudolf Gwinner in seinen jahrelangen Recherchen herausgefunden.

In vielen Aufsätzen und Vorträgen warb der Löffinger Religionsphilosoph für eine Aussöhnung von Kantiantismus (philosophische Position, die in enger Anlehnung an Immanuel Kant steht) und Katholizismus (Repräsentation des römisch-katholischen Christentums in der Gesellschaft). Durch seinen theologischen Reformansatz wurde Carl Gebert von allen Seiten heftig kritisiert, da die damalige Gelehrtenwelt seine Philosophie nicht zu würdigen wusste. "Er veröffentlichte viel beachtete Aufsätze zum Reformkatholizismus und war als Redner sehr gefragt", so Gwinner.

Nun wird Rudolf Gwinner den berühmten Löffinger Sohn näher vorstellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr im Saal der Tourist-Information statt.