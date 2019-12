Adventlich geschmückt war die Bachheimer Drei-Schluchten-Halle, in der 44 von 103 eingeladenen Senioren einen interessanten und kurzweiligen Nachmittag genossen. Musiker Friedhelm Kaltenbrunn sorgte für den gemütlichen musikalischen Teil, während die Schüler der Grundschule mit ihren Nikolausmützen die Omas und Opas mit Vorführungen erfreuten. Ortsvorsteherin Petra Kramer hatte für die ältere Generation viele Neuigkeiten mitgebracht.

So ist Bachheim von 366 auf nun 371 Bürger gewachsen. „196 Männer stehen 175 Frauen gegenüber“, informierte die Ortsvorsteherin. Petra Kramer hatte sich die Mühe gemacht, die Einwohner nach Altersgruppen aufzulisten. Die Senioren fühlen sich in Bachheim wohl, ebenso wohl wie die jungen Familien. 37 Personen konnten in diesem Jahr 80. Geburtstag feiern. 103 Personen haben das Rentenalter (über 65 Jahre) erreicht, ebenso viele Einwohner sind zwischen 46 und 65 Jahre jung. Erfreulich sei auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit 58 (bis 18 Jahre), freute sich die Ortsvorsteherin. „Im vergangenen Jahr kamen fünf Kinder zur Welt“, so Kramer.

In Bachheim wurde einiges auf die Beine gestellt, so der Platz hinter dem Farrenstall, der als neuer Kommunikationstreff für Jung und Alt ausgebaut werden soll. Hierfür habe man 30 000 Euro in die Hand genommen, dafür werde man die Idee, in der Dorfmitte einen Platz zu integrieren, verwerfen. Die Internetverbindung habe sich verbessert, in der Dorfmitte sei je nach Vertrag 50 MBit möglich. Mit der pflegefreien Bestattungsform der Baumgrab-Urnenanlage gehe man neue Wege, so die Ortsvorsteherin.

Aufgrund der geplanten Investitionen, so der Umbau der Schulverbunds, hätte man in einer Klausurtagung den gesamten Haushalt nochmals unter die Lupe genommen und dabei vor allem die Feldwegesanierung zurückgestellt.

Eine große Veränderung werde es ab kommender Woche mit der Eröffnung der elektrifizierten Höllentalbahn geben. So Halten zwar die Züge stündlich, dafür werde der Busverkehr eingestellt. Lediglich für die Grundschüler werde noch ein Bus eingesetzt. Karlheinz Rontke vom Stadtmarketing stellte den Senioren das Bürgertaxi „Fahrpraxis“ vor. Ehrenamtlich sollen die Bürger zu Ärzten und zum Einkaufen (in vielen Ortsteilen gibt es keine Einkaufsmöglichkeit mehr) mit dem von der Stadt angeschafften Auto gefahren werden. Acht Fahrer hätten sich schon bereit erklärt, ehrenamtlich diese Fahrten zu übernehmen.