Die Löffinger Fasnet ist legendär. Dabei weist das Baarstädtchen einige Narren-Kuriositäten auf, die es sonst nicht oder nicht in dieser Form gibt. In diesem Jahr gibt es auch wieder eine weibliche Narrenpolizei, nachdem in der Vergangenheit diese Gruppe keine Akteure hatte.

Weibliche Narrenpolizei: Erfreulicherweise wird die weibliche Narrenpolizei 2019 wieder mit im Löffinger Fastnachtsgeschehen sein, sieben junge Damen haben sich zusammengefunden. Leiterin ist Melina Gromann, unterstützt wird sie von Lea Hansen, Maren Hasenfratz, Yvonne Moser, Hanna Satler, Nina Welte, Diana Zobel und Linda Fuß. Schon früh war die weibliche Narrenpolizei ein Teil der Löffinger Fasnet. Liest man der Chronik zum 100-jährigen Jubiläum (1989), ist dort schon 1934 von einer weiblichen Saalpolizei die Rede. Seit 1936 ist die weibliche Narrenpolizei nun ständig an der Spitze des Löffinger Narrenaufgebotes zu sehen. Damals trugen die Damen – die ersten waren Helene Krauß, Anna Fehrenbach, Sophie Hepting, Elise Oschwald und als Hauptmann Anna Beha – eine Uniform mit weißen Hosen. Diese Hosen wurden von den Turnern ausgeliehen, da es damals bei Frauen nicht üblich war, Hosen zu tragen. Bei den Damen hat sich die Uniform stetig dem Zeitgeist angepasst, heute tragen sie weiße Röcke und Stiefel, dabei haben sie keine Säbel mehr, sondern einen großen Holzlöffel.

Die männliche Löffingher Narrenpolizei (von links): Samuel Sibold, Leiter Nico Hahn, Daniel Schwendemann, Markus Wolber, Marian Maier und Felix Butsch.

Männliche Narrenpolizei: Getreu dem Motto "schöne Mädchen und stramme Männer gehören zur Löffinger Fasnet", gibt es auch die männliche Narrenpolizei, die ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gehörte sie zu den Fastnachtsumzügen. Den Umzügen voraus, sind sie in ihren Fantasieuniformen echte Hingucker, zumal sie mit verschiedenen Orden dekoriert sind. Die männliche Narrenpolizei mit Pickelhelm und Säbel sorgt für die Ordnung bei den Umzügen.

Laternenbruder: Bereits 1886 wurde in Löffingen ein Fastnachts-Schauspiel aufgeführt. Am Ende blieb ein Pfennig als Überschuss für den Veranstalter. Dieser Pfennig ist in der Laterne jedes Laternenbruders zu finden, dem Narrenverein, der 1889 gegründet wurde. Höchstens elf Männer dürfen dem Löffinger Narrenrat angehören. Heute ist das Markenzeichen der Löffinger Laternenbrüder nicht nur ihre Laterne, sondern der Fässlewagen. Auf den über zehn Meter langen Fässlewagen sitzt jeder Laternenrat auf einem solchen Fass, um während der Umzüge möglichst hoch und weit zu schaukeln.

