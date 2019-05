Wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement der katholischen Frauengemeinschaft Löffingen ist, wurde bei der Hauptversammlung in der voll besetzten Kaplanei deutlich. Nicht nur hier bereicherte das Kfd-Chörle um Marianne Weißer die Veranstaltung, der Chor verschönerte auch den Gottesdienst, welcher der Verammlung vorausging. In der Gesellschaft ist die Frauengemeinschaft eine feste Größe, die sich im kirchlichen, sozialen und kulturellen Bereich engagiert einsetzt. Sichtbar wurde dies in den Berichten von Rita Rosenstiel und Jutta Knöpfle, angefangen vom Morgenlob, Suppensonntag, Weltgebetstag, Feldgottesdienst, Lichterprozession, Adventsfeier, Radtouren, Ausflüge, Wanderungen bis hin zur Wieberfasnet. Nicht zu unterschätzen ist der soziale Aspekt, bei Besuchen oder Veranstaltungen.

Erfreulich ist, dass sich junge Frauen im Verein einbringen, so übernehmen nun Michaela Knöpfle und Ulrike Urban das Schmücken des Erntealtars. Ein Plus in der Kasse legte Regina Krupp der Versammlung vor, obwohl über 2500 Euro an Spenden geleistet wurden.

„Ihr werdet uns fehlen“ , so verabschiedete Vorsitzende Rita Rosenstiel gleich drei langjährige Vorstandsmitglieder. Eine große Lücke hinterlassen wird sicherlich Rita Dietrich, die seit 18 Jahren mit Herzblut vom Morgenlob bis zum Suppensonntag und weit darüber hinaus die Frauengemeinschaft bereichert hat. Waltraud Knöpfle engagierte sich zehn Jahre als Beisitzerin in der Frauengemeinschaft und Regina Krupp sechs Jahre, davon vier Jahre als Kassiererin. Dekan Eugen Dannenberger nahm die Gelegenheit wahr, der Frauengemeinschaft für ihr Engagement zu danken. „Ohne ehrenamtliches Engagement könnte eine Gemeinschaft in dieser Form nicht existieren“, sagte der Stadtpfarrer.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Rita Rosenstiel, Stellvertreterin und Schriftführerin Jutta Knöpfle sowie die Beisitzer Marlene Münzer, Dorothea Schlatter, Renate Meder und Gretel Kaltenbach. Neu wurde Marianne Mayer als Kassiererin in Abwesenheit gewählt sowie die Besitzerinnen Ursula Conzelmann und Sabina Link. Die Ehefrau des Bürgermeisters verkörpert als evangelische Gläubige den ökumenischen Gedanken in der Frauengemeinschaft, der auch in der Pfarrei Heilig Kreuz Löffingen gelebt wird. So ist der evangelische Pfarrer Arno Krieg im katholischen Kirchenchor als Sänger anzutreffen. Auch das ökumenische Bildungswerk geht diesen Weg erfolgreich.