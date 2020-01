Während in den Ortsteilen die Sternsinger mit dem Segen von Haus zu Haus gehen konnten, gab es in Löffingen zu wenige Freiwillige, so dass hier erstmals eine Anmeldung erforderlich war. Im Weihnachtsbrief und in der Kirche lagen Anmeldeformulare aus, die bis zum 1. Januar in der Box in der Kirche gesammelt wurden. Erfreulicherweise gab es doch viele Anmeldungen.

Im Gottesdienst an Dreikönig informierte Vikar Jan Lipinski von der guten Aktion. „Alle acht Gruppen wurden sehr gut aufgenommen“, sagte er. Dies war nicht immer der Fall. Immer wieder gab es Hausbesitzer, welche den Besuch der Sternsinger nicht gerne sahen. Dieses Mal war es gerade umgekehrt, so mancher Bürger bat die Sternsinger, doch noch schnell an ihrer Wohnungstür den Friedenspruch C+M+B 2020 an die Haustüre zu schreiben.

Die Sternsinger erfreuten die Bewohner nicht nur mit diesem Segensgruß und ihrem Gesang, in diesem Jahr hatten sie auch ein Gedicht mit dabei, um Geld für den Frieden in Libanon und weltweit zu sammeln. Mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien nahm der Nachbarstaat Libanon viele Flüchtlinge auf. Doch in den Lagern fehlt es an ausreichender Bildungs- und Gesundheitsstruktur. Mit den Spenden durch die Sternsinger möchte man hier Abhilfe schaffen. Die Sternsinger unterstützen weltweit 1832 Projekte in 111 Ländern.

Am Dreikönigstag ging die Sternsingeraktion in der heiligen Messe zu Ende. Vikar Jan Lipinski würdigte das Ehrenamt der Kinder und Jugendlichen und deren Helferinnen, die sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt hatten. Die 30 Sternsinger verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen Lied. Danach standen sie mit geweihtem Salz an den Kirchen Ausgängen, um die kleinen Säckchen für einen kleinen Obulus zu verkaufen. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor mitgestaltet. Die mitgebrachten Salzkörbchen der Gläubigen wurden von Vikar Lipinski ebenfalls geweiht.

In der Erzdiözese Freiburg machen sich in der ersten Januarwoche mehr als 25 000 Kinder und Jugendliche auf den Weg, um als Drei Könige Spenden für die Kinden in den armen Ländern der Welt zu sammeln. Allein im vergangenen Jahr wurden in der Erzdiözese Freiburg über 4,6 Millionen Euro gesammelt. Im gesamten Aktionsgebiet kamen 48,8 Millionen Euro für Projekte in ärmeren Ländern zusammen.