von SK

Insgesamt 70 Sportabzeichenprüfungen konnten im vergangenen Jahr beim Turnerbund Löffingen erfolgreich abgelegt werden. Damit wurde ein überdurchschnittliches Ergebnis in der langen Geschichte der Abnahme, die wesentlich von den Leichtathleten geleitet wird, erzielt werden. Die meisten Prüfungen konnten mit Gold abgeschlossen werden, was für die gute Vorbereitung der Sportler spricht. Nicht selten konnten mehrere Abzeichen in einer Familie errungen werden. Aus drei Generationen setzen sich dabei die Absolventen der Familie Köpfler zusammen, die wie im Jahr zuvor das begehrte Familienabzeichen erringen konnten.

Als Prüfer waren Josef Jäger, Ottmar Heiler, Elke und Thomas Pleil sowie erstmals Timo Zemann, der im vergangenen Frühjahr beim Badischen Sportbund (BSB) seine Lizenz erworben hatte, im Einsatz. Bei den Schwimmprüfungen wurden sie von den Bademeistern in der Umgebung unterstützt, bei der Leichtathletik und im Turnen von den Trainern. Im Ausdauerbereich wurde öfter die 20-Kilometer-Distanz mit dem Fahrrad gewählt. Noch wenig wurde die Möglichkeit genutzt, die Abzeichen aus anderen Sportarten, etwa das Tennis-, Fußball- oder Tischtennisabzeichen, für die Wertung einer Kategorie einzusetzen.

Unter den Prüflingen fanden sich auch einige Bewerber für den Dienst bei der Polizei und beim Zoll sowie bei anderen Berufen. Erstmals konnte in Löffingen ein Sportler die 50. Verleihung feiern. Gerold Bächle kann sich nach seinen Prüfungen im Schwimmen, Kugelstoßen und Schleuderballwerfen im größeren Rahmen seine wohlverdiente Nadel anstecken lassen und darüber hinaus beim Empfang im Stuttgarter Neuen Schloss eine weitere Ehrung erhalten. Den 70 Absolventen winken Bonusprogramme der eigenen Krankenkassen. Sie können in den nächsten Wochen ihre Urkunden dort einreichen. Die Prüfungen für 2019 beginnen mit der Freiluftsaison an festgesetzten Terminen. Die Abnahme ist dank der Förderung durch die Stadt Löffingen kostenlos und ist auch ohne Vereinszugehörigkeit möglich.