Als erste Fraktion im Hochschwarzwald haben die Sozialdemokraten ihre Kreistagskandidaten nominiert. Auf der Liste des Wahlkreises zehn mit den Gemeinden Titisee-Neustadt, Löffingen, Friedenweiler und Eisenbach, stehen sieben Kandidaten. Drei davon kommen aus Löffingen.

Region stärken

Der ländliche Raum muss gestärkt werden, so die Forderung der Sozialdemokraten. Die Kreis-SPD steht auch für den Ausbau der Skisprungschanze in Hinterzarten. Große Hoffnung setzen die Sozialdemokraten auf Stefan Horngacher, den in Titisee-Neustadt lebenden Skisprungtrainer. Er wird als Kandidat für das Amt des Chefcoachs beim Deutschen Ski-Verband (DSV) gehandelt. Dies wäre für die Region ein Glücksfall und könnte dem Skispringen in der Region einen echten Schub geben so Kreisfraktionsvorsitzender Zimmermann. (pb)