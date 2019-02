"D`Fasnet isch uralt, aber trotzdem saumäßig jung" – dieser Spruch des ehemaligen Narrenvaters Paul Hasenfratz wird sich auch heuer beim Fuhrmannstag am Sonntag, 24. Februar, mit den über 40 Narrenvereinen deutlich zeigen.

Das Programm

In ein Narrendorf verwandelt sich Dittishausen am Sonntag, 24. Februar, beim Fuhrmannstag. Um 10.30 Uhr lädt Zunftmeister Ludwig Speth zum Zunftmeisterempfang ins Haus des Gastes. Es lockt die traditionelle Nudelsuppe, bevor der große Maskenumzug beginnt. Im Anschluss ist das Gaudiklöpfen. Das närrische Treiben setzt sich fort im Haus des Gastes, dem Barzelt, dem Rössle, im alten Schulhause und an den Ständen und Besenwirtschaften. (pb)