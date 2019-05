Traditionell wird am 1. Mai in Löffingen die Eröffnung der Wallfahrt mit Segnung der Fahrzeuge in der Wallfahrtskirche Schneekreuz gefeiert. Der Gottesdienst und die Fahrzeugweihe wurde durch eine Abteilung der Stadtmusik Löffingen mitgestaltet. Kein Platz gab es gestern mehr in der Witterschneekapelle, als Dekan Eugen Dannenberger und Diakon Thilo Knöller den ersten Wallfahrtsgottesdienst eröffneten.

Vor der Wallfahrtskapelle haten die Fahrzeuginhaber die über 130 Gefährte aufgestellt, sie reichten von Autos über Motorräder, Fahrräder, bis hin zu Traktoren. Axel Fehrenbach kam mit einem Lastwagen zur Fahrzeugweihe und auch die Feuerwehrabteilung Bachheim stellte das neue Fahrzeug unter den Schutz Gottes. Dekan Eugen Danneberger würdigte das große ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr. Auch einer der drei Kamer-Traktoren von Gerhard Pfeifer mit seinen Söhnen verwies auf das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Löffingen. Die Traktoren standen im Mittelpunkt der Besucher. So gab es den Lanz Bullog aus dem Jahr 1941 zu bewundern, ein Deutz 150 mit 55 PS, einen Kramer 514 Allrad aus dem Jahr 1972 und einen Kramer mit Baujahr 1939.

Sehr gut besucht ist die Eröffnung des Wallfahrtsgottesdienstes mit Fahrzeugweihe, der von Dekan Eugen Dannnenberger und Dekan Thilo Knöller zelebriert und von einer Abteilung der Stadtmusik begleitet wird. | Bild: Gerold Bächle

Jeden Montagabend wird es um 19.30 Uhr den Wallfahrtsgottesdienst geben, der am letzten Montag im September mit der Lichterprozession endet.