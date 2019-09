von Thomas Schröter

Eine moderate Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren für den zweijährigen Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung auf Basis einer vom Kommunalabgabengesetz (KAG) vorgeschriebenen Kostenkalkulation.

Die Wasserverbrauchsgebühr steigt von aktuell 2,10 Euro pro Kubikmeter um elf Cent auf 2,21 Euro pro Kubikmeter. Auch die Grund- und Zählergebühren im Bereich Wasserversorgung erhöhen sich. Sie belaufen sich für Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss von 1,5 bis 2,5 Kubikmeter pro Stunde – diese Zählerkategorie ist typisch für Privathäuser und zu Wohnzwecken genutzte Gebäude – ab Anfang nächsten Jahres auf 3,50 Euro, bislang waren es drei Euro pro Monat.

Während die Kosten für den Verbraucher beim Frischwasserbezug leicht anziehen, sinken sie im Abwasserbereich, wenn auch in sehr überschaubarem Ausmaß. Die Schmutzwassergebühr reduziert sich von derzeit 3,37 Euro pro Kubikmeter auf 3,34 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr sinkt von aktuell 0,62 Euro pro Kubikmeter auf 0,61 Euro pro Kubikmeter.

Für die Kalkulation der Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich und die Ermittlung der Gebührenobergrenze gilt der im Kommunalabgabengesetz festgelegte Kostendeckungsgrundsatz. Danach sind, wie Stadtkämmerer Artur Klausmann erläuterte, die Gebühren so zu bemessen, dass mit dem jährlichen Gebührenaufkommen die zu erwartenden Kosten – darunter fallen beispielsweise Personalkosten, Unterhaltungs-/Reparaturaufwand sowie Investitions- und Kapitalkosten – abgedeckt werden können. „Interpretatorischen Spielraum“ ließen die Kalkulationsvorgaben nicht, betonte Klausmann.

Gesplittete Abwassergebühr

Die Kostenerhebung im Abwasserbereich, erläuterte der Stadtkämmerer weiter, folgt dem Modell der gesplitteten Abwassergebühr, demzufolge Schmutzwasser – sprich: im Haushalt verbrauchtes Frischwasser – und Niederschlagswasser – sprich: von versiegelten und befestigten Flächen ablaufendes Regenwasser – getrennt berechnet werden müssen. Dieses Modell der getrennten Berechnung muss, von ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen, unter die die Stadt Löffingen nicht fällt, aufgrund von verschiedenen Gerichtsurteilen, darunter ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 11. März 2010, grundsätzlich angewendet werden.

Es sei, meinte CDU-Fraktionssprecher Manfred Furtwängler, zu letztlich zu begrüßen, dass die Erhebung der Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren auf einem fixen, nachvollziehbaren Kalkulationsmodell beruhe. Die moderaten Anpassung der Gebühren bezeichnete Furtwängler als akzeptabel, gerade, wenn man die erheblichen Investitionen berücksichtige, welche die Stadt beziehungsweise die Stadtwerke im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung tätige. Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionschef Georg Mayer.

FDP/FW-Fraktionssprecherin Andrea Burger regte an, die monatlichen Grundgebühren im Bereich Frischwasserbezug stärker zu erhöhen und im Gegenzug die Verbrauchsgebühr zu senken. „Damit wären beispielsweise auch Gebäude besser berücksichtigt, in denen nicht permanent Wasser verbraucht wird, wie etwa Ferienwohnungen, für die aber die Infrastruktur im Bereich Wasserversorgung dauerhaft vorgehalten werden muss“, meinte Burger.

Diesen gut gemeinten Vorstoß Burgers musste Stadtkämmerer Artur Klausmann beinahe zwangsläufig abwehren: „Wir bewegen uns, was die Höhe der Grundgebühren anbelangt, bereits an der Obergrenze dessen, was auf Basis der vorgeschriebenen Kalkulationsgrundlage zulässig ist“, erklärte Klausmann.