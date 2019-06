Im März 1980 beschlossen der Fußballclub, der Skiclub, der Tischtennisclub und der Volleyballclub, sich unter dem Dach des Sportvereins Löffingen zu vereinen. Dies hat für die Mitglieder den Vorteil, mit einem Beitrag in gleich vier Vereinen aktiv sein zu können. Nun beschloss der geschäftsführende Vorstand, die SV-Beiträge zu erhöhen. Man habe sich dies nicht leicht gemacht, so Martin Schreiber vom Volleyballclub, der bis 30. Juni den Posten des geschäftsführenden Vorstands ausübt.

Danach geht dieses Amt an den Skiclub weiter. Vor allem schlagen die Kosten der Jugendarbeit zu Buche, wie der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft bürgerlichen Rechts untermauert. Hierzu zählten die Aus- und Fortbildungen der Jugendtrainer, lizensierte Trainer, Fahrkosten zu Training und Wettkämpfen. „Wir sind immer noch günstig“, sagt Uwe Streit. So wurde nicht nur das Angebot in den vier verschieden Vereinen erweitert, etwa Mädchen- und Frauenfußball beim FC, oder der Radsport beim SC. Der Radsport boomt mit zahlreichen Gruppen und wöchentlichen Ausfahrten. Außerdem stiegen die Verbandsbeiträge und Sportbundbeiträge.

Der Jahres-Beitrag steigt bei Jugendlichen von 25 Euro auf 40 Euro, bei Aktiven von 35 Euro auf 60 Euro, bei Familien von 60 Euro auf 100 Euro, der Passiven-Beitrag bleibt für Einzelpersonen bei 35 Euro und bei Familien bei 60 Euro. Ermäßigte Beiträge werden gewährt beim Nachweis jugendlicher in Ausbildung oder Studium bis zum 24. Lebensjahr, weiterhin Einzelmitglied Jugendlicher oder im Familienbeitrag der Eltern. Die Beiträge werden auf die vier Vereine verteilt, wobei die Mitgliederzahl ausschlaggebend ist.

Der SV hat insgesamt 770 Mitglieder, davon 176 Jugendliche unter 18 Jahren. Mit 426 Mitglieder ist der Fußballverein der mitgliedstärkste, es folgt der Skiclub mit 315, die Volleyballer mit 115 und der Tischtennisclub mit 97 Mitglieder. Geschäftsführer ist seit 2008 Thomas Wider, der geschäftsführende Vorstand ist rollierend und wechselt regelmäßig von Verein zu Verein.

Als großes Ereignis steht am 15. September der Tag des Sports an, welcher auch anlässlich der 1200-Jahr-Feier durchgeführt wird. Dabei wird man sich in und um die Sporthalle mit verschiedene Aktionen präsentieren. Der Tischtennisclub wird mit einem Trainingsroboter aufwarten, so Udo Mayer. Der Volleyball- und Fußballclub lädt zum Mitmachtraining ein und der Skiclub liebäugelt derzeit, mit Jana Fischer eine Skigymnastik anzubieten.