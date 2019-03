Der Löffinger Weltladen und der Verein Weltladen haben sich in der Region etabliert. Beide Institutionen stehen für fairen Handel, Nachhaltigkeit, soziales Engagement vor Ort und weltweit aber auch für Regionalität. Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde schnell deutlich, was der Verein so alles leistet und wie viel durch den Weltladen an Spenden möglich ist. Insgesamt wurden im letzten Jahr knapp 7000 Euro gespendet, für Peru-Projekte, Gefängniskinder auf den Philippinen, Leprahilfe Nepal, Mädchen-Beschneidungen, aber auch für Menschenrechtsorganisationen gegen Hunger, Regenwaldschutz Amazonien, Kakaobauern, Brot für die Dritte Welt. Nicht nur der Blick in die Dritte Welt ist im Weltladen-Team präsent, sondern auch direkt vor Ort wurde die Wunschbaumaktion unterstützt. Noch vielfältiger sind die Aktionen wie die Bio-Brotbox, um den Schülern ein gesundes Frühstück nahe zu bringen, der Banana Fairday, der Weltladentag, die Aktion syrischen Mädchen in Flüchtlingslagern Schulmaterial zu spenden, bis hin zu den Nachhaltigkeitstagen und dem fairen Frühstück, welches erstmals in der Tourist-Info serviert wurde.

Ganz wichtig ist dem Team um Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle schon die Kinder zu sensibilisieren. So ist der Weltladen bei der Aktion "Fairtrade School" mit dabei, hat die Fairtrade-Town mit auf den Weg gebracht und ist vor allem Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. "Häufig bekommen wir Besuch von Schulklassen, die sich im Unterricht mit dem Thema fairer Handel und Verantwortung für Menschen im Globalen befassen", so Kathrin Reppel-Knöpfle.

"Der Weltladen nimmt am bildungspolitischen Auftrag mit teil", freute sich Bürgermeister Tobias Link. Löffingen habe als Fairtrade-Stadt nicht nur Verantwortung, sondern auch eine Vorbildfunktion, dies gelte auch für die Nachhaltigkeit. Sein Kollege Micha Bächle aus Bräunlingen, der Ideengeber des Wunschbaums, freute sich, dass dieser ebenso wie das faire Frühstück so gute Resonanz findet.

Gespannt warteten die Gäste auf Christina Alff, vom Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg. Sie stellte die provokante Frage in den Raum "Kleinkredite – Allheilmittel oder Teufelszeug?". Die Idee der Mikrokredite wurde sogar mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt, doch es sei sicherlich nicht das Allheilmittel. Ganz bewusst müsse man sich die Bedingungen anschauen und auch den Geldfluss überprüfen, um wirklich kleine Unternehmen zu stärken, Armut in Ländern zu verringern und insbesondere Frauen ein Einkommen zu ermöglichen.