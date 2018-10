Erntedank in der Kirche und anschließend das volkstümliche Fest Kilbig sind in der Region fest verwurzelt. So feierte man auch in Unadingen und Bachheim Kilbig mit Musik, Hammeltanz, badischen Köstlichkeiten und zuvor den Erntedankgottesdienst. Zahlreiche freiwilligen Helfer waren im Einsatz.

Erntedank: Der Erntedankgottesdienst wurde in Unadingen durch Stadtpfarrer Eugen Dannenberger gefeiert. Der Kirchenchor unter der Leitung von Manuel Draxler umrahmte den Festgottesdienst bei der Weihung der Feld- und Gartenfrüchte, die zu einem schönen Bild in der Kirche beitrugen. Die Landjugend hatte ihre Motiv-Tafeln vom Kreiserntedankfest dazu beigesteuert.

Bachheimer Musiker als versierte Köche: Bei der Bachheimer Kilibig haben die Gastgeber alle Hände voll zu tun, wie hier Nick Blümel, Philipp Grieshaber und Pascal Siebler (von links). Bilder: Gerold Bächle

Hammeltanz: Während der Hammeltanz früher eine größere Bedeutung hatte, ist er heute ein liebgewonnenes Überbleibsel alter Zeiten. Früher zeigten sich die Paare in der Öffentlichkeit, um mit einem neuen Kleid am Hammeltanz teilzunehmen. In Bachheim und Unadingen wird nicht getanzt, sondern es ist eher ein gemeinsames Schreiten nach Zeit. Sobald der Wecker klingelt, ist das Paar auf dem "Hindernis" der Gewinner des Hammels. In Bachheim kann sich der Gewinner noch ein lebendiges Tier vom Schäfer Bernhard Stürmer aussuchen, während in Unadingen ein Plüschtier und 50 Euro warten. Das Geld ging an Gewinnerin Marlene Armbruster vom Musikverein Sulzbach. Ob sich in Bachheim Sieger David Reichhart für das Geld oder das Tier entscheidet, ist noch offen, auf jeden Fall durften sich hier Leon Blümel und Noah Reichhart über den Trostpreis freuen.

Ausverkauft hieß es bei den Landfrauen und dem Musikverein in Bachheim. "Neun Zwiebelkuchen und 25 Kuchen und Torten gingen weg wie warme Semmeln", so die Landfrauenvorsitzende Carola Feser. Zusammen mit dem Musikverein sind sie die Veranstalter der Kilbig. Die Musiker zeigten sich auch als Köche der badischen Küche perfekt, ob in Bachheim oder in Unadingen mit der bekannten Schlachtplatte. Blasmusik: Die Blasmusik steht sowohl in Bachheim als auch in Unadingen im Mittelpunkt der Kilbig, zumal beide Vereine auch Ausrichter des Traditionsfestes waren. Sowohl in der Bürgerhalle, als auch in der Drei-Schluchten-Halle, hier wurde für die vielen Wanderer sogar noch außen gestuhlt, gab es kaum noch Platz. In Unadingen sorgten der Musikverein Sulzbach und die Feuerwehrkapelle Wellendingen für eine tolle Stimmung, in Bachheim begeisterten die Musikvereine Brunnadern-Remetschwiel und Schienen, sowie die 35 Bachheimer Musiker unter der Regie von Ralf Thoma. Mit der Kilbig in Bachheim und Unadingen endete auch das Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtival, das im September mit dem Sternmarsch in Titisee begann.

Bücherei-Flohmarkt Im Löffinger Ortsteil Unadingen präsentiert sich an Kilbig auch das Bücherei-Team mit Christel Fehrenbach, Manuela Bruder, Katrin Kramer und Claudia Seifert mit dem Bücher-Flohmarkt, aber auch mit Neuerscheinungen und der Möglichkeit, Bücher für Weihnachten als Geschenke zu bestellen. Auf insgesamt 1100 Medien können die Leser in der öffentlichen katholischen Bücherei in Unadingen zurückgreifen. Das Angebot reicht von Büchern über Kassetten, CDs und Spiele. Die Ausleihe ist kostenlos. Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 16.30 bis 17 Uhr (außer in den Ferien) und am Samstag von 9.30 bis 10 Uhr. (pb)

