Darauf warten alle Ministranten: Alle zwei Jahre unternehmen die Mins einen Ausflug. In diesem Jahr fuhren die 120 Teilnehmer mit Vikar Jan Lipinski in den Erlebnispark Tripsdrill. Früh morgens um 7 Uhr ging es mit zwei Bussen von Unadingen aus nach Cleebronn. Mit dabei nicht nur die routinierten Ministranten, sondern auch die Neuen. „Es haben sich in diesem Jahr erfreulich viele Erstkommunikanten zum Ministranten-Dienst gemeldet“, freut sich Vikar Jan Lipinski. Gleich 15 Betreuerinnen und Betreuer waren mit vor Ort, um im Erlebnispark in kleinen Gruppen mit den Minis den Park zu erkunden.

Zwei Jahre dauerte es, bis die Kassen für diesen Ausflug soweit gefüllt waren, dass der Ausflug gestartet werden konnte. Nicht nur Ministranten, sondern vor allem auch die Mütter und Betreuerinnen waren bei vielen Aktionen aktiv, wie dem Löffinger Nikolausmarkt, für den sie Kuchen und Waffeln gebacken haben. Der Verkaufserlös fließt in die Kasse der Ministranten.

Die Arbeit der Ministranten in der Heilig Kreuz Pfarrei ist vielfältig und abwechslungsreich. Neben dem Dienst in der Kirche sind sie auch gemeinsam zu Freizeitveranstaltungen unterwegs. Im vergangenen Jahr fuhren mehr als 8000 Ministranten aus der Erzdiözese Freiburg – auch die Löffinger – nach Rom zur internationalen Ministranten-Wallfahrt.

Vikar Jan Lipinski ist verantwortlich für alle Ministranten der Heilig Kreuz Pfarrei und Ansprechpartner in Löffingen. Die Ansprechpartner für Bachheim sind Elisabeth Faller und Anja Pfeifer, für Dittishausen Birgit Gänsler, für Reiselfingen Elisabeth Fuß und Edeltraud Hinterseh, für Göschweiler Gabriele Müller und Karola Vetter und für Unadingen Uschi Engesser und Ulrike Wehinger. „In Deutschland stellen die Ministranten eine der stärksten Säulen der kirchlichen Jugendarbeit dar, die sich wieder größerer Beliebtheit und Aufmerksamkeit erfreut“, unterstrich Vikar Lipinski.