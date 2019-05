Freude beim Frühlingsfest der Grundschule Löffingen, Außenstelle Göschweiler: Kaum erwarten konnten es die 54 Schüler, ihren Eltern, Großeltern und Besuchern die Ergebnisse ihrer Projektwoche vorzustellen. Gekoppelt war dies mit einem Frühlingsfest und der Verabschiedung des langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden Reinhold Hogg.

Die 54 Schüler hatten mit ihren Lehrerinnen Renate Maier, Claudia Carrera, Janina Buss und Erika Schanz hatten gleich drei Schulprojekte durchgeführt. Die erste Idee kam von Renate Maier. Die Schüler hatte eine neue Bestuhlung erhalten, nun stand die Frage im Raum, was passiert mit den alten Stühlen. „Die sind doch viel zu wertvoll zum Entsorgen“, so die einhellige Meinung von Schülern und Lehrern, zumal die alten Stühle auch so manche Geschichte erzählen könnten. Also wurden diese von den Schülern kreativ aufgearbeitet.

Mit verschiedenen Grundfarben ging es an die Holzstühle, um sie dann mit Dreiecken, Kreisen, Quadraten oder Rechtecken zu individuellen Sitzgelegenheiten zu gestalten. „Upceycling“ ist das neue Schlagwort, welches nun auch in der Schule Göschweiler Einzug gefunden hat. Das nächste Projekt war Batik, diese aus Indien stammende Textilfärbung mit Muster und Verzierungen durch Wachseinsatz. So entstanden Lesezeichen, Farbkarten und auch kunterbunte Textilien. Das dritte Projekt hatte Janina Buss in ihrer Hand und wurde als Videovorführung den staunenden Eltern ebenfalls präsentiert. Jedes Kind konnte dazu eine Figur oder sich selbst in den Mittelpunkt einer Kurzgeschichte stellen.

Lehrerin Janina Buss schrieb das Drehbuch dieser erfrischenden Kurzgeschichten, die dann als Videos aufgenommen wurden. Nicht zu vergessen war auch die Puffer-Station, die mit Zufallstechniken aufwartete, wie Pusten-, Druck-, Spritz-, Murmel oder Schleudertechnik.

Waren die Schüler schon mit großem Eifer bei den Projekten mit dabei, gab es beim Schulfest für sie kein Halten mehr. Die Begeisterung der Schüler sprang schnell auf die Gäste über, sodass am Ende Rektorin Saskia Bea von einem unterhaltsamen, spannenden und tollen Schulfest sprechen konnte. Abgerundet wurde dies durch eine Tombola, Käse-Raclette, Pommes, Eis und Getränke.