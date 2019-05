„Eine Stadtbücherei muss aktuell und interessant sein“, lautet das Motto von Büchereileiterin Birgit Kuttruff. So ist sie immer wieder dabei, das Medienkonzept zu erweitern und dem Trend der Zeit anzupassen. Seit Neuestem gibt es in der Löffinger Stadtbücherei die Toniefiguren zum Ausleihen.

Hörspielvergnügen ohne CDs

Die Idee war, eine neue Version als Hörspiel-Spaß anzubieten ohne dabei auf den CD-Player zurückgreifen zu müssen. Anstelle des für Kinder komplizierten und schwereren CD-Players gibt es jetzt die Toniebox. In dieser befindet sich ein NFC-Chip. Setzt man nun eine Toniefigur auf die Box, wird die Hörgeschichte abgespielt. „Voraussetzung ist eine WLAN-Verbindung“, informiert die Leiterin der Löffinger Stadtbücherei.

Die einzelnen Tonies (Figuren) sind als Protagonisten der jeweiligen Geschichte gestaltet und machen das Abenteuer real. „Vorbei ist das Mitschleppen von CD-Player und der vorsichtige Umgang mit den CDs“, sagt Kuttruff. Die Toniebox ist eine kleiner, stoßfester Lautsprecherkubus ohne Kabel oder Netzteil -dafür mit Anschluss eines Kopfhörer – der ganz einfach und kindgerecht zu bedienen ist. Die Tonies mit Box können also problemlos mit ins Auto (mit Bluetooth) oder auf Reisen mitgenommen werden. Auf den bunten Würfel werden nur die Figuren gestellt und schon kann es los gehen, Hörspiele, Musik aber auch Wissens- und Sachgeschichten. Die Ohren der Toniebox regeln die Lautstärke, ein Klaps auf die Seiten das Vor- und Zurücksetzten der Geschichte.

Das neue Medienangebot ist für Kinder von drei bis zehn Jahre geeignet.

Tonies einfach ausleihen

Die Toniebox steht zwar in der Stadtbücherei zu Demonstrationszwecken, kann aber nicht ausgeliehen werden. „Manche Kinder haben schon so einen Würfel oder wünschen sich diesen zum Geburtstag“, informiert Birgit Kuttruff. In der Stadtbücherei können dafür die Toniefiguren ausgeliehen werden. Schon 30 unterschiedliche Tonies gibt es im Angebot, die kostenfrei für zwei Wochen (mit Mitgliederausweis) ausgeliehen können. Das neue Medienangebot – die Toniefiguren werden stetig erweitert – ist auch in der Suchmaschinen „Findus“ zu finden. Diese Suchmaschine ermöglicht den Lesern sich tagesaktuell über den gesamten Medienbestand der Bücherei, deren Neuanschaffung und Leserfavoriten zu informieren. Die registrierten Leser können so auch Medien verlängern und vorbestellen, eben auch die Toniefiguren.