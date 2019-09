Nun ist auch der letzte Ortschaftsrat der Region Löffingen vollständig auf die neue Wahlperiode von Bürgermeister Tobias Link belehrt und verpflichtet worden. Auf sein Ehremamt verpflichtet wurde Bastian Bölle, der bei der Verpflichtung seiner Kollegen Manfred Furtwängler, Magnus Winterhalder, Bruno Hensler Adelheid Bürkle und Tanja Raufer verhindert war.

Als erste Aufgabe hatte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler die neuen Ortschaftsräte gebeten, für die beiden verstorbenen Göschweiler Persönlichkeiten eine Gedenkminute abzuhalten. Dieter Mellert, langjähriger Bürgermeister der Stadt Löffingen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, sowie der langjährige Gemeinderat und Ortsvorsteher von Göschweiler, Bernhard Blatter – galten die ersten stillen Minuten.

Das Großbauprojekt der Gemeinde Göschweiler, die weitere Sanierung der Bergstraße, wird die neuen Ortschaftsräte auch in Zukunft beschäftigen. Wie Ortsvorsteher Manfred Furtwängler mitteilte, ist der Belag der Straße bereits aufgetragen, nun müssen die Angrenzungen an die Anrainer noch fertiggestellt werden. Der Gehweg beim Haus Mellert soll gepflastert werden. Die Straße zum Grillplatz (Lagerplatz) soll als nächstes Projekt in Angriff genommen werden, da bei starkem Regen immer weder Ausschwemmungen zu reparieren seien.

Sperrungen für Radrennen

Furtwängler möchte zusammen mit den Ortschaftsräten die Vortragsreihen in Rötenbach besuchen, um damit die Verbundenheit zur Nachbargemeinde zu zeigen. Außerdem seien die Vorträge interessant und würden auch die eine oder andere Verbindung zur Region aufzeigen. Am 21. September wird das Radrennen Riderman wieder durch Göschweiler geführt. Hier hat die Gemeinde den Auftrag, für die zweistündige Sperrung zu sorgen. Am 6. Oktober wrid Erntedank und am 13. Oktober das Herbstfest gefeiert.