Mit einem besonderen Preis überrascht wurde die 20-jährige Franziska Fehrenbach, Fußballspielerin bei der SG Reiselfingen: Ihr faires Verhalten beim Spiel gegen die VfB Mettenberg blieb auch beim südbadischen Fußballverband, Bezirk Schwarzwald, nicht unbemerkt. Die angehende Industrie-Kauffrau wurde vom Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan aus Villingen und dem Ehrenamtsbeauftragten Rudolf Kleiser aus Hinterzarten und Javier Orive mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet. Über das außergewöhnliche faire Verhalten der Fußballspielerin freuten sich auch Trainer Dirk Schreiber und Dide Giuliano.

Beim Verbandsspiel der SG Reiselfingen/Löffingen gegen VfB Mettenberg verletzte sich die Torhüterin von Mettenberg beim Spielstand von 0:0, als sie einen Schuss auf ihr Tor abwehrte. Dabei fiel sie so unglücklich auf die Seite, dass sie keine Luft bekam. Bevor der Schiedsrichter reagieren konnte, um das Spiel zu unterbrechen, nahm die Mettenberger Spielerin Freier den Ball in die Hand, um der Torhüterin zu helfen. Dieses Handspiel war zwar nachvollziehbar, hätte aber laut Fußballregel einen Strafstoß für die SG Reiselfingen/Löffingen zu Folge gehabt. Die Spielführerin Franziska Fehrenbach verzichtete darauf und so wurde das Spiel zwar nicht regelkonform, aber durchaus sozial und menschlich fortgesetzt. Fortuna sah dies auch so und so endete die Begegnung mit 4:2 für die SG Reiselfingen/Löffingen. "Das Nachspiel kam nun mit der Fair-Play-Medaille für Franziska Fehrenbach, ein nachahmenswertes Beispiel, das Schule machen sollte. Es ist die erste Auszeichnung dieser Art im Bezirk Schwarzwald", informierte Rudi Kleiser.