von Thomas Schröter

Grünes Licht gab der Gemeinderat Löffingen bei seiner jüngsten Sitzung für die Planungen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zum Bau und Betrieb einer neuen Toilettenanlage in Titisee.

Die neue Toilettenanlage soll am Busparkplatz in Titisee in unmittelbarer Nähe zur dortigen Fußgängerbrücke realisiert werden. Sie soll in Containerbauweise errichtet werden und eine Gesamtfläche von rund 73 Quadratmetern aufweisen. Diese Bauweise hat laut HTG den Vorteil, dass die Fundamentierung unkompliziert mit Erdnägeln erfolgen und die Anlage bei Bedarf schnell und mit geringem Aufwand verlegt oder abgebaut werden kann. Das Grundstück gehört der Stadt Titisee-Neustadt und wird der HTG in Form eines kostenlosen Nutzungsrechts zur Verfügung gestellt.

Die Toilettenanlage setzt sich den derzeitigen Planungen zufolge aus vier größeren Container-Komplexen zusammen: Für Damen ein Waschraum von rund 19 Quadratmetern und ein WC-Bereich von rund 16 Quadratmetern Größe, für Herren ein Waschraum mit 14,5 Quadratmetern und ein WC-Bereich mit rund 16 Quadratmetern sowie ein rund neun Quadratmeter großer Toilettenbereich für Behinderte. Die Innenausstattung dieser neuen Sanitärinsel in Titisee soll hochwertig und mit "Schwarzwald-Flair" versehen ausfallen. Die Bau- und Investitionskosten belaufen sich laut Berechnungen der HTG auf rund 425000 Euro.

Gebaut und betrieben werden soll diese neue Toilettenanlage von einer HTG-Tochtergesellschaft, der neben der HTG von der Firma Kramer aus Umkirch zu je gleichen Teilen als Gesellschafter getragen wird. Ein Geschäftszweig der Firma Kramer ist auf Containerbauten für Toilettenanlagen, Gastronomie, Wohn- und Bürobereiche spezialisiert.

Von der Positionierung am Busparkplatz versprechen sich die Initiatoren einen regelrechten Besucherstrom. Gerechnet wird mit rund 407 838 Nutzungen pro Jahr, ein Gang zur Toilette soll einen Euro Eintritt kosten, wovon 50 Cent als Gutschein in Betrieben in Titisee wieder eingelöst werden können.

Im ersten Betriebsjahr soll die Toilettenanlage einen Ertrag von rund 342 600 Euro einspielen. Die jährlichen Kosten werden auf rund 207 400 Euro beziffert, davon entfallen rund 103 000 Euro auf Personalkosten für drei Vollzeit-Reinigungskräfte. Als Gesamtergebnis wird mit rund 135 200 Euro gerechnet, die je zur Hälfte an die beiden Gesellschafter HTG und Kramer fließen. Hinzu kommen für die HTG noch 36 000 Euro für einen Supervisor und angerechnete Verwaltungskosten. Insgesamt rechnet die HTG also für sich mit einem Ergebnis von rund 103 600 Euro.

Die Vertreter der Stadt Löffingen werden – diesen Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig – in der Zweckverbandsversammlung der Realisierung des Projekts Toilettenanlage Titisee zustimmen.