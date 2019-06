Die Freibadsaison auf dem Berg Tabor beginnt: Das Dittishauser Freibad öffnet am Samstag, 8. Juni, seine Pforten für die neue Saison. Noch bis zuletzt hat die Crew des Fördervereins um den neuen Vorsitzenden Joachim Bächle geschuftet, um das Bad wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Die zeitintensivste Arbeit war das Anlegen eines Volleyballfelds. Zur Eröffnung ist nun alles hergerichtet. Auch die neue Kioskbetreiberin Gabi Bächle hat schon alles eingerichtet und wartet auf den Startschuss. Reichlich Erfahrung in Sachen Wasserqualität und Chemie haben Andreas Gänsler und Andreas Berkefeld, welche ebenfalls in den Startlöchern stehen. Für die Sicherheit der Badegäste sorgen die Badeaufsichten unter der Regie von Anette Hilpert.

Am Eröffnungstag wird die Kassiererin Hanna Kienzler auch die Saisonkarten ausgeben, die sonst nur im Verkehrsverein erhältlich sind.

Schon Ende des Monats wartet der Förderverein Freibad Dittishausen mit gleich zwei Jubiläen auf, zum einen wird der Förderverein 20 Jahre alt, zum anderen wurde das Freibad vor 55 Jahren eingeweiht. Zwei Gründe ordentlich zu feiern, so der Gedanke des Vorstands. So steigt am 28. und 29. Juni eine ordentliche Geburtstagsparty mit vielen spritzig-nassen, musikalischen und kulinarischen Attraktionen. Beginn ist am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr. Bei Wurstsalat und einem kühlen Getränk wird das Wochenende eingeläutet. Zusätzlich sorgt die Hot-Wire-Band aus Bräunlingen mit einem Livekonzert für die passende Stimmung. Am Samstag, 29. Juni, startet ab 11 Uhr das große Jubiläumsfest mit einem Volleyballturnier auf dem neu gestalteten Platz. Alle Vereine und Interessierten sind eingeladen teilzunehmen. Anmeldung nimmt Andreas Berkefeld unter der Mailadresse andreas.berkefeld110@gmail.com entgegen. Außerdem steht der Tag ganz im Zeichen der Familien. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm im und am Wasser lässt keine Langeweile aufkommen. Das Verpflegungsangebot ist vielfältig und natürlich darf auch nach Lust und Laune gebadet werden. Am Freitagabend und Samstag ist der Eintritt frei.

Bereits am 22. Juni wird der Förderverein am Leiterwagenfest teilnehmen. Aufgrund dessen bleibt am 22. das Bad für Besucher geschlossen, so Hanna Kienzler. In den Sommerferien wird Oliver Gänsler eine Zirkuswoche im Freibad anbieten.