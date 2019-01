Die Region Löffingen ist bald um ein Alleinstellungsmerkmal im Freizeitbereich reicher: In Dittishausen entsteht ein Wassersportzentrum. Mut, Innovation und Herzblut braucht es schon, wenn aus einer lange leer stehenden Immobilie wie dem ehemaligen Gasthaus "Sonnhalde" im Gebäude des Hallenbads Dittishausen ein Zentrum für Wasser- und Freizeitsport aufgebaut werden soll. Hinter dem ambitionierten Projekt stehen Joachim Schmidt, Oliver Gänsler und Nino Faranda.

Das Projekt

Ein Wasser- und Freizeitsportzentrum möchten Joachim Schmidt, Nino Faranda und Oliver Gänsler im ehemaligen Gasthaus Sonnhalde bald eröffnen. Das Konzept, welches es laut den Initiatoren so in Deutschland noch nicht gebe, wird Kosten von rund 55 000 Euro verschlingen. Das Actionssportzentrum soll mit der Wiedereröffnung des Hallenbads in Betrieb gehen. Es soll eine innovative Freizeitmöglichkeit werden, von der nicht nur Dittishausen, sondern die gesamte Region profitieren könne.