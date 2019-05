Einen glanzvollen und für die Besucher unvergesslichen Auftakt des Hochschwarzwälder Blaulichttages markierte das Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München. Die Berufsmusiker servierten ein hochkarätiges Musikmenü, welches vom Publikum in der fast vollbesetzten Festhalle begeisternd aufgenommen wurde.

Gastdirigent Martin Studer aus der Schweiz gilt als eine echte Koryphäe. So dirigierte er in der Schweiz, Europa und Asien namhafte und führende Orchester wie das Berner- und Winterthur Sinfonieorchester, die Stuttgarter Philharmoniker, die Philharmonie Brasov, die Prager Sinfoniker und das Sinfonieorchester Liechtenstein. Im Baarstädtchen Löffingen demonstrierte er eindrucksvoll sein einzigartige Flexibilität, so auch am Ende mit dem Badner-Lied.

Das Bundespolizeiorchester München begeistert das Publikum beim Benefizkonzert in der Löffinger Festhalle. | Bild: Gerold Bächle

Alle 46 Profimusiker haben ein Hochschulstudium oder eine Konservatoriums-Ausbildung absolviert. Das Bundespolizeiorchester München zählt zu den renommiertesten symphonischen Blasorchestern der Bundesrepublik. Das Blasorchester setzte gleich zu Beginn eines grandiosen Konzerts mit der „Rienzi Ouvertüre“ von Richard Wagner Akzente. Die Eröffnung dieser großen tragischen Oper wurde – wie alle andere Stücke auch – von Judith Rampini vorgestellt. Bei der Romeo and Juliet Suite von Sergei Prokofiev zeigten die Musiker erneut ihren musikalischen Anspruch.

Mit Colors, Concerto for Trombone, begeisterte die Solistin Nao Okayama auf der Posaune und servierte zum Abschluss des ersten klassischen Parts ein echtes musikalisches Juwel. Nach der Pause setzte der Gastdirigent auf amerikanische Musiklegenden. Der Musikgenuss begann mit Cuban Ouvertüre von George Gershwin. Unverkennbar diesen typischen Sound und der Rumba- Rhythmus.

Alfred Reed ist in Löffingen kein unbekannter Komponist, der gerne auch von Stadtmusik-Dirigent Epple gespielt wird. Mit Armenian Dances legte der Komponist armenische Volksweisen für sein Erfolgswerk zugrunde.

Mit Children of Sanches konnte sich Solist Ludwig Wieser mit seiner Trompete in Szene setzen und öffnete damit die Tür zur Jazz- und Poplegenden der 70-er Jahre. Natürlich durfte Benny Goodmann mit Memories nicht fehlen. Es Eine musikalische Hommage an den großen Jazzklarinettisten und Big-Band-Leader mit Erinnerungen wie Memories Of You, Don‘t Be That Way oder Stompin‘ At The Savoy. Erst nach zahlreichen Zugaben, zuletzt das Badner Lied, ließ das begeisterte Publikum die Münchner Musiker von der Bühne.

