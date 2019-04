Unter den bedeutenden Persönlichkeiten Löffingens findet man Namen wie etwa Adolf Hildenbrand (bekannter Kusntmaler, Dozent und Freimauer 1881-1944) oder Walter von Lucadou (Parapsychologe und Physiker, geboren 1945). Allerdings sucht man vergebens nach dem Namen Carl Gebert. Doch nun erinnerte Heimatforscher und Geschichtskenner Rudolf Gwinner in einem interessanten und spannend Vortrag an diesen Philosophen aus Löffingen.

Das Ökumenische Bildungswerk hat mit dem Vortrag über den Querdenker und Philosophen Carl Gebert voll ins Schwarze getroffen, wie die gut besuchte Veranstaltung zeigte. Denn heute erinnern nur noch ein Gemälde im Heimatmuseum, der Name Gebertsaal, ein Grabmal auf dem Friedhof und für ältere Bürger das Gasthaus Gebert, noch an diese Löffinger Persönlichkeit.

Geberts Philosophie

Nach heutiger Sicht war Carl Gebert ein Pionier in Sachen Glauben. Er lehnte das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes ab, dafür stand er zur Selbstbestimmung des Menschen. "Dogmen sind keine feststehenden Glaubenswahrheiten", so sein Denken. Es war ein Seiltanz zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Geberts Glaubenslehre war ein Versuch, den Kantianismus und Katholizismus zusammen zuführen. Trotz seiner Reformanstöße kam für Gebert ein Austritt aus der katholischen Kirche nie in Frage.