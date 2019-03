Die 1200-Jahr-Feier Löffingens hat einen weiteren Höhepunkt bekommen mit der Vorstellung des neuen Bildbands und der derzeitigen Ausstellung "Löffingen im Lichtbild 1900 – 1950" mit einem 50-jährigen fotografischen Blick in die Geschichte des Baarstädtchens.

Die Ausstellung

Gleich zwei nachhaltige Erinnerungen haben Rosemarie Hauser-Metzger und ihr Ehemann Hans-Dieter Metzger anlässlich der 1200 Jahre Löffingen geschaffen und der Nachwelt erhalten. Zum einen ist es der Bildband mit 200 fotografischen Einblicken in das Leben von Löffingen in den Jahren 1900 bis 1950. Zum zweiten die Ausstellung in der Städtischen Galerie, die bis zum 30. April geöffnet ist. Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 Uhr bis 16 Uhr.