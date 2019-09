Ortsvorsteherin Annette Hilpert hatte bereits mit Michael Eckert von Südbadenbus (SBG) Kontakt aufgenommen, um eine Verbesserung in Sachen öffentlicher Nahverkehr zu erzielen. „Michael Eckert versucht, uns zu helfen, doch das klappt nicht sofort“, sagt Hilpert.

Sie hofft nach dem Fahrplanwechsel und der Elektrifizierung der Höllentalbahn auf eine verbesserte Verbindung nach Dittishausen. Die Verbindung mit Abfahrt um 6.05 Uhr in Dittishausen erfordert von den Fahrgästen eine 40-minütige Wartezeit am Löffinger Bahnhof.

Mitfahrbänkle als Alternative

Bis zu einer möglichen Verbesserung stellten Hilpert und Petra Vetter die Möglichkeit eines Mitfahrerbänkles vor. Die Idee: Wer auf dieser Bank Platz nimmt, benötigt eine Mitfahrgelegenheit nach Löffingen. Das alternative Mobilitätskonzept soll an der Bushaltstelle errichtet werden, sodass Autofahrer Wartende direkt entdecken können, wie Vetter erklärt.

Diesbezüglich stehe man auch schon mit dem Bräunlinger Bürgermeister Micha Bächle in Kontakt, um auch die Unterbränder Bürger anzubinden, so Ortsvorsteherin Hilpert. In Unterbränd bereits ein Mitfahrbänkle. Da man in Zukunft nicht mit einer Busverbindung zwischen diesen beiden Orten rechnen könne, sei Dittishausen ebenfalls interessiert.

Für einen Euro zum Lidl

Ludwig Olveira bemerkte, dass man zumindest eine Buslinie von Dittishausen bis zum Lidl einrichten sollte, zumal das letzte Lebensmittelgeschäft im Ort geschlossen habe. Außerdem sollte man diese Kurzstrecken-Tickets von 2,30 Euro auf einen Euro reduzieren.

Die Schließung des Lebensmittelgeschäfts ist eine große Belastung für den Ort. Zum Glück gibt es noch eine Land-Metzgerei, den Brotservice, einen Getränkelieferanten und ein Bastelgeschäft. Die Stadt ist derzeit zusätzlich dabei, für das geschlossene Geschäft von Heinz Hilpert eine Lösung zu finden.