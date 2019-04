von Helmut Rosenstiel

Wahlen und Ehrungen prägten die gut besuchte Hauptversammlung der Unadinger Landfrauen, die mit der bewährten Vorstandsriege in das neue Vereinsjahr gehen kann. Mit einem satten Vertrauensvotum ausgestattet, hat Vorsitzende Barbara Heer weitere drei Jahre die Geschicke der Landfrauen inne. Bestätigt wurde ebenfalls Regina Walz als Schriftführerin. Der Beisitzerin und früheren Vorsitzenden Monika Siebler blieb es vorbehalten, eine Reihe verdienter Vereinsmitglieder auszuzeichnen. Allen voran Anne Engesser, die für 60-jährige Mitgliedschaft die diamantene Ehrenmitgliedschaft in Empfang nehmen durfte und schon in früheren Jahren im Vorstand Verantwortung übernahm.

Vor 50 Jahren traten gleich sieben Landfrauen dem Verein bei. Mit einer Ehrenurkunde und Präsent wurden Maria Bausch, Margarete Fürderer, Josefine Happle, Berta Koßbiel, Margarete Marx, Gertrud Sättele und Friedel Willmann zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Beate Kramer (auch schon im Vorstand aktiv), Marlies Morath, Ingrid Rosenstiel, Gretel Rothweiler und Gabriele Willmann geehrt. Nur 20 Jahre dabei, doch umso aktiver sind Claudia Ketterer, Hugo Ketterer, Berta Köpfler, Christa Maier, Tobias Naber und Alfred Oschwald. Ob Ausflüge, Wanderungen, Kreativnachmittage, das vielfältige Programm bietet genügend Abwechslung, wie Regina Walz in ihrem Bericht Revue passieren ließ.

Sabine Rosewich-Bürkle konnte der Versammlung ein leichtes Jahresplus vorlegen. Carola Netz hält die Damen mit Ausgleichgymnastik fit. Präsent sind die Landfrauen zur Mithilfe beim Blumenteppich zum Unadinger Fest, zum Erntedank wird traditionell mit viel Liebe ein Erntedankaltar gestaltet. Dankesworte der Pfarrgemeinde überbrachte in diesem Zusammenhang Claudia Ketterer.

Nachwuchssorgen kennen die Landfrauen nicht, denn gleich neun Neumitglieder konnten jüngst aufgenommen werden. Derzeit gehören dem Verein 157 Mitglieder an, darunter 22 Männer. Zunächst steht am Donnerstag, 25. April, 18 Uhr, die Pflanztauschbörse auf dem Hof von Monika Siebler an.

Dankesworte von Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach für das Engagement als unverzichtbaren Bestandteil der Dorfgemeinschaft beendete die zügig verlaufene Versammlung, die Helmut Egy mit einer interessanten Diaschau bereicherte.