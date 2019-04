Eine neue stellvertretende Vorsitzende hat der Ortsverband Löffingen des Sozialverbands VdK bei der Hauptversammlung gewählt. Mit der 44-jährigen Martina Wehrle verjüngt sich der Vorstand. Die Unadingerin bringt sich ehrenamtlich schon beim DRK und im Pfarrgemeinderat ein. "Es werden neue Ideen in den Verein getragen", unterstrich Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler, der dem Verein für sein großes soziales Engagement dankte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzende Ursula Hasenfratz, Schriftführerin Heidi Wiedensohler, Kassierer Georg Pfeifer, Frauenbeauftragte Vroni Kuttruff und die Beisitzer Kurt Hasenfratz, Maja Vögtle und Inge Welte. Sieglinde Brunner und Gerd Fritsche werden auch im kommenden Jahr die Kasse prüfen.

Mit 175 Mitgliedern, im Jahr 2010 waren es noch 143, ist der Ortsverband Löffingen nach Titisee-Neustadt der zweitgrößte von den 60 Verbänden im Kreisverband Freiburg. Dies wundert nicht, denn neben den sozialen Beratungen im Sozialrecht in der Geschäftsstelle Freiburg, setzt Löffingen auf Kommunikation, Information und Austausch. Heidi Wiedensohler informierte in Reimform von der Rustfahrt, bis zum Ausflug, von den Bildungsangeboten und Vorträgen, jüngst "Pflege im Alter". Das Angebot ist groß und vielfältig und doch können die Plätze im Bus oft nur durch Freunde des Verbands aufgefüllt werden. So galt der Appell von Ursula Hasenfratz an die Mitglieder, diese Angebote doch anzunehmen. "Diese Treffen und Ausflüge machen Spaß, verbinden uns zu einer Gemeinschaft und wenden Einsamkeit vor allem im Alter ab", erklärte die Vorsitzende.

Mit einem leichten Jahresminus wurde die Kasse abgeschlossen, die mit den Reserven ausgeglichen werden konnte.

Bedauerlicherweise konnte Ursula Hasenfratz die drei geplanten Ehrungen nicht persönlich durchführen, da sich die Geehrten entschuldigen ließen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wäre Dieter Sevecke, für jeweils zehn Jahre Lucia Mayer und Klaudia Werne ausgezeichnet worden.

Auch in diesem Jahr wird es beim VdK nicht langweilig werden. Das engagierte Vorstandsteam ist bemüht, auch in diesem Jahre wieder ein vielfältiges Angebot den Mitgliedern zu bieten. Wieder hatten die Löffinger das Glück, in den Europapark nach Rust eingeladen zu werden. Am 28. Mai steht dann die Fahrt an den Mummelsee an. "Hierfür gibt es noch Plätze im Bus", so der Appell von Ursula Hasenfratz.