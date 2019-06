Volksfeststimmung herrschte auf dem Berg Tabor am Sonntag. Zum einen lockte das Leiterwagenrennen die Gäste nach Dittishausen, zum anderen die Oldtimershow. Während das Publikum beim Kinder- und Erwachsenenrennen ordentlich mitfieberte, gab es beim Oldtimertreffen viele staunende Gesichter.

Leiterwagenrennen

Der Leiterwagen wurde früher in der Landwirtschaft eingesetzt. Heute steht der zentnerschwere Heuwagen im Mittelpunkt des Leiterwagenfests in Dittishausen. Ein Team von sechs Mann muss diesen Heuwagen über eine 300 Meter lange Strecke vom Rössle mit der Wende am Verkehrsverein bis zum Alten Schulhaus und zurück nur mit Muskelkraft transportieren. Dazu müssen noch Strohballen aufgeladen und abgeladen, die Deichsel eingehängt und auch der Wagen genau auf dem Platz platziert werden. Wer am Ende am schnellsten ist, darf die Siegertrophäe in Empfang nehmen.