"Was lange währt, wird endlich gut", könnte man die erfreuliche Nachricht der Löffinger Weidegemeinschaft werten, die nun mit Aneta Mager mit einer neuen Weidewartin aufweisen kann. Seit Beginn vor 32 Jahren hatte Waldemar Zepf diese Aufgabe inne und trotz intensiver Suche durch den Vorsitzenden Johannes Laufer schien kein Nachfolger in Sicht. Dies las auch die 40-jährige gelernte Verkäuferin Aneta Mager aus Rottweil, die mit ihrer Familie und den drei Kindern nach Löffingen umgezogen ist. Aneta Mager bringt reichlich Erfahrung in Sachen Landwirtschaft mit, hatte sie zuvor zehn Jahre zusammen mit ihrer Familie einen Hof mit 70 Tieren bewirtschaftet. So schaute sie im vergangenen Sommer dem langjährigen Weidewart nicht nur über die Schulter, sondern übernahm nach und nach die Arbeit der 50 Hektar großen Weidefläche und der Versorgung der 84 Jungrinder aus den neun Beschicker-Betrieben. Aufgrund des guten Wetters waren die Jungrinder 160 Tage in Urlaub bei der Weidegemeinschaft, was fast einen Rekord bedeutet, im Jahr 2000 waren es 161 Tage.

Weidewart Waldemar Zepf konnte die Mithilfe von Aneta Mager gut gebrauchen, so galt es bereits vor dem Auftrieb die Schäden von Hochwasser und Sturm zu beseitigen. Während der Weidesaison mussten die Tiere wegen des trockenen Sommers immer wieder mit Wasser versorgt werden. Außerdem wurden 24 selbst hergestellte Rundballen Heu dazu gefüttert. "Bis zum 13. Oktober dauerte die Weidesaison", so Schriftführer Helmut Wölfle bei der Hauptversammlung. "Die Tiere müssen für die Freiluftsaison vorbereitet werden", so Waldemar Zepf, "der in Zukunft nur noch bei Bedarf der neuen Weidewartin unter die Arme greifen wird. "Wir müssen es so machen wie auf dem Feldberg, die Tiere müsse auf die Freiluftsaison eingewöhnt sein", sagt Zepf. "Dazu gehören auch die Impfungen und Entwurmung", wie Tierarzt Michael Benz informiert. Benz appellierte an die Beschicker, die Tiere nicht einfach auf den Weiden kalben zu lassen, sondern sie vor dem Geburtstermin in den heimischen Stall zurück zu holen.

Am 31. März sollen die Tiere wieder aufgetrieben werden, dann übernimmt Aneta Mager die Aufgaben als Weidewartin eigenverantwortlich. Bisher kommt sie mit ihrem Quad sehr gut zu Recht, nur für den Transport der großen Wasserfässer oder Siloballen wird ein Traktor benötigt. Hier wird die Heiler-Zepf GbR mit Gerätschaften aushelfen. Bis dahin, so Tierarzt Michael Benz, müssen die Jungrinder gegen Flechten und der Blauzungenkrankheit geimpft sein. Die Kosten übernimmt die Weidegemeinschaft. Die Entwurmung müssen die Betreiber selbst bezahlen.