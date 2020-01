Erfolgreich ging das Wanderjahr des Schwarzwaldvereins Löffingen-Eisenbach zu Ende. Bei einem informativen Abschlussabend konnten Vorsitzender Karlheinz Rontke und Wanderwartin Rita Bölle die Wanderkönige auszeichnen. Mit 239 gewanderten Kilometer wurde Monika Rouxel als Wanderkönigin 2019 geehrt. Dicht gefolgt von Rita Bölle mit 217, Renate Meder mit 175, Herbert Bölle mit 170, Gerlinde Daubner mit 153, Christel Wehrle 145, Hanspeter Schropp 134, Tatjana Goette 122, Lydia Flößer 106 und Helene Stefan mit 104 Kilometer. Insgesamt wurden 21 Wanderungen mit 25 Wandertagen angeboten, zehn Halbtags-, neun Ganztags- und zwei Mehrtageswanderungen. Die Statistik von Rita Bölle zeigte insgesamt 372 Teilnehmer. Im Durchschnitt waren pro Wandertag 15 Teilnehmer dabei, wobei es auch zwei Wandertage mit über 25 Teilnehmer gab.

„Die Wanderungen mit der geringsten Teilnehmerzahl waren in der Regel die sportlichen Wanderungen, die von vielen in unserem Verein nicht mehr erbracht werden können, aber gerade für jüngere Mitglieder gewünscht sind“, so Rita Bölle. Deshalb biete auch der neue Wanderplan wieder eine große Bandbreite für alle Mitglieder und tangiere die Bereiche Natur, Geschichte, Geologie, Heimatkunde und Kultur. Möglich werde dieses bereite Angebot durch das Engagement der Wanderführer. Das Stadtjubiläum hat auch den Schwarzwaldverein tangiert, mit dem Ausflug nach St. Gallen und dem zuvor gelagerten Einführungsvortrag durch Matthias Wider mit knapp 200 Personen.

Der Schwarzwaldverein – so zeigt auch das neue Wanderheft – hat nicht nur Wanderungen , sondern lädt auch zum gemeinsamen Raclette-Essen oder Spieleabend ein. Wie im vergangenen Jahr wird es auch heuer wieder kleinere Wanderungen geben, auch unter der Woche. „Hier gilt mein Dank Monika Rouxel und Ursula Vogt für ihre Unterstützung“, so Rita Bölle. Der Höhepunkt wird die Reise nach Südtirol sein, hier wird es auch ein Programm für Nichtwanderer geben. Der Schwarzwaldverein wird auch bei der Leistungsschau präsent sein. Zu den 36 Jahrsesveranstaltungen zählt auch die Jahreshauptversammlung am 20. März im Gasthaus Ochsen mit Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen. Der nächste Wandertermin ist am Sonntag, 9. Februar, hier geht es rund um den Kirnbergsee. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Festhalle, geführt wird die Tour von Monika Rouxel und Rita Bölle